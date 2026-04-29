Росіяни тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю в Марганці. ФОТОрепортаж
У Марганці в Нікопольському районі Дніпропетровської області російські війська тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, надзвичайники саме прямували на виклик після попередньої атаки РФ по одному з об’єктів міста. У цей момент окупанти цілеспрямовано відкрили вогонь по автівці рятувальників.
На щастя, особовий склад не постраждав.
Наслідки атаки
