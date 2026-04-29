Росіяни тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю в Марганці. ФОТОрепортаж

У Марганці в Нікопольському районі Дніпропетровської області російські війська тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю.

Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо

Як зазначається, надзвичайники саме прямували на виклик після попередньої атаки РФ по одному з об’єктів міста. У цей момент окупанти цілеспрямовано відкрили вогонь по автівці рятувальників.



На щастя, особовий склад не постраждав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська атакували безпілотниками рятувальників у Марганці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атаки





Також читайте: Окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, ще 11 людей поранені