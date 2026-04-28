Російські війська атакували безпілотниками рятувальників у Марганці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Марганці на Дніпропетровщині російські війська здійснили цілеспрямовану атаку дронами по підрозділу рятувальників, пошкодивши депо та спеціальну техніку.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", - ідеться в повідомленні.
Пошкоджено депо та спецтехніки.
"Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу", - наголосили і ДСНС.
Нагадаємо, упродовж дня вівторка, 28 квітня, російські окупаційні війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками: двоє загиблих, ще 11 людей поранені.
Забули пароль або логін? Відновити пароль