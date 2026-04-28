УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11809 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на рятувальників
861 0

Російські війська атакували безпілотниками рятувальників у Марганці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Марганці на Дніпропетровщині російські війська здійснили цілеспрямовану атаку дронами по підрозділу рятувальників, пошкодивши депо та спеціальну техніку. 

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджено депо та спецтехніки.

"Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу", - наголосили і ДСНС.

У Марганці дрони вдарили по надзвичайниках: без жертв
Нагадаємо, упродовж дня вівторка, 28 квітня, російські окупаційні війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками: двоє загиблих, ще 11 людей поранені.

Автор: 

Марганець (83) ДСНС (5319) Дніпропетровська область (4935) Нікопольський район (732)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 