Російські війська атакували безпілотниками рятувальників у Марганці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Марганці на Дніпропетровщині російські війська здійснили цілеспрямовану атаку дронами по підрозділу рятувальників, пошкодивши депо та спеціальну техніку.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджено депо та спецтехніки.

"Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу", - наголосили і ДСНС.







Нагадаємо, упродовж дня вівторка, 28 квітня, російські окупаційні війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками: двоє загиблих, ще 11 людей поранені.