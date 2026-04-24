Росіяни атакували рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено техніку та будівлю підрозділу. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 квітня, російські війська вкотре атакували рятувальників у Запорізькій області.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Унаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу.
Без постраждалих
У ДСНС повідомили, що особовий склад перебував в укритті - рятувальники не постраждали.
Наслідки атаки
