УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10060 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
493 0

Росіяни атакували рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено техніку та будівлю підрозділу. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 квітня, російські війська вкотре атакували рятувальників у Запорізькій області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Унаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу.

Також дивіться: Росіяни вночі вдарили по рятувальниках у Сумах, пошкоджено техніку. За добу атаковано 43 населені пункти області. ФОТОрепортаж

Без постраждалих

У ДСНС повідомили, що особовий склад перебував в укритті - рятувальники не постраждали.

Також дивіться: Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали шестеро рятувальників та працівник енергетичного підприємства. ФОТО

Наслідки атаки

Автор: 

обстріл (33600) Запорізька область (4796) рятувальники (196) ДСНС (5310)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 