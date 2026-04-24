Росіяни атакували рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено техніку та будівлю підрозділу. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 квітня, російські війська вкотре атакували рятувальників у Запорізькій області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Унаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу.

Також дивіться: Росіяни вночі вдарили по рятувальниках у Сумах, пошкоджено техніку. За добу атаковано 43 населені пункти області. ФОТОрепортаж

Без постраждалих

У ДСНС повідомили, що особовий склад перебував в укритті - рятувальники не постраждали.

Також дивіться: Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали шестеро рятувальників та працівник енергетичного підприємства. ФОТО

