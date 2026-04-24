Россияне атаковали спасателей на Запорожье: повреждена техника и здание подразделения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 24 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли спасателей в Запорожской области.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Вследствие удара повреждена пожарная техника и здание подразделения.
Без пострадавших
В ГСЧС сообщили, что личный состав находился в укрытии — спасатели не пострадали.
Последствия атаки
