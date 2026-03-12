Россияне нанесли удар по Золочеву на Харьковщине: пострадали шестеро спасателей и работник энергетического предприятия. ФОТО
Сегодня, 12 марта, российские военные атаковали беспилотниками поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Атака на спасателей
Около 05:00 вражеский БПЛА, предварительно типа "Молния", попал в пожарный автомобиль. Пострадали шестеро сотрудников ГСЧС. У них диагностированы взрывные травмы и острая реакция на стресс.
Также около 09:35 БПЛА, предварительно "Ланцет", уничтожил служебный автомобиль подразделения ГСЧС. Без пострадавших.
Удар по автомобилю энергетиков
Кроме того, около 11:00 беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль энергетического предприятия. Пострадал водитель.
Последствия атак
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