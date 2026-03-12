Враг за сутки обстрелял Харьков и область: трое погибших, 16 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки в результате атак по Харькову и 14 населенным пунктам области погибли три человека, 16 получили ранения, среди них ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Погибшие и пострадавшие

Враг атаковал БПЛА Шевченковский, Киевский районы Харькова. Кроме того, под ударом россиян оказались ряд населенных пунктов:

В г. Харьков погибли 45-летний и 50-летний мужчины, пострадали женщины 47, 50, 60 лет и мужчины 49, 39, 36, 33 лет;

в г. Чугуев погиб 53-летний мужчина, пострадали женщины 41 и 60 лет;

в г. Мерефа пострадали 74-летняя и 37-летняя женщины, 62-летний мужчина и 6-летняя девочка;

в с. Лебяже Пролисненской громады пострадал 53-летний мужчина;

в с. Александровка Золочевской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Грушевка Киндрашовской громады пострадала 72-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

8 КАБ;

13 БПЛА типа "Герань-2";

4 БПЛА типа "Молния";

6 fpv-дронов;

15 БПЛА (тип устанавливается).

В Харьковской области зафиксированы массовые разрушения гражданской инфраструктуры

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждено гражданское предприятие, электросети, остекление окон многоквартирного дома;

в Богодуховском районе повреждена сельхозтехника (пгт Золочев);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 автомобиля (с. Приколотное);

в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Оскол);

в Харьковском районе повреждены 4 частных дома, 3 автомобиля, гараж (г. Мерефа), 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль (г. Дергачи), постройка (с. Циркуны);

в Чугуевском районе повреждены 3 трактора, погрузчик, ангар (с. Лебяже), трактор, хозяйственное сооружение (с. Ивановка), частный дом (г. Чугуев), частный дом, 2 хозяйственных сооружения (с. Малиновка).

Спасатели подверглись повторным ударам во время ликвидации последствий

Во время тушения пожаров после ночной атаки БПЛА враг нанес повторные удары по Золочевской, Малиновской, Великобурлукской громадам и Харькову. Повреждена пожарная автоцистерна.













