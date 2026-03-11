Удар РФ по пищевому предприятию в Харькове: три женщины в крайне тяжелом состоянии

Сегодня утром враг совершил очередной теракт против мирного населения Харьковщины. Оккупанты нанесли удар БПЛА по гражданскому предприятию в Шевченковском районе Харькова, когда люди пришли на работу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в результате обстрела два человека погибли, еще 7 пострадали.

Состояние раненых

"В частности, три женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Никакого отношения к военной инфраструктуре это предприятие не имеет. Рядом также нет никаких военных объектов. Это целенаправленный террор против нашего бизнеса", - добавил глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты ударили по пищевому предприятию в Харькове: двое погибших, семеро раненых.

