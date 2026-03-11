Удар РФ по пищевому предприятию в Харькове: три женщины в крайне тяжелом состоянии
Сегодня утром враг совершил очередной теракт против мирного населения Харьковщины. Оккупанты нанесли удар БПЛА по гражданскому предприятию в Шевченковском районе Харькова, когда люди пришли на работу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в результате обстрела два человека погибли, еще 7 пострадали.
Состояние раненых
"В частности, три женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
"Никакого отношения к военной инфраструктуре это предприятие не имеет. Рядом также нет никаких военных объектов. Это целенаправленный террор против нашего бизнеса", - добавил глава области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты ударили по пищевому предприятию в Харькове: двое погибших, семеро раненых.
