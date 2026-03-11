Удар РФ по харчовому підприємству у Харкові: три жінки у вкрай важкому стані

Сьогодні вранці ворог вчинив черговий теракт проти мирного населення Харківщини. Окупанти вдарили БпЛА по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова, коли люди прийшли на роботу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 7 постраждали.

Стан поранених

"Зокрема, троє жінок перебувають у вкрай важкому стані, їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

"Жодного відношення до військової інфраструктури це підприємство не має. Поруч також немає жодних військових об’єктів. Це цілеспрямований терор проти нашого бізнесу", - додав очільник області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по харчовому підприємству в Харкові: двоє загиблих, семеро поранених.

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