Рашисти вдарили по харчовому підприємству в Харкові: двоє загиблих, семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)
Російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Відомо про поранених.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попередньо, спалахнула пожежа.
За даними мера Терехова, атаковано приватний сектор.
Відомо, що атаковано цивільне підприємство.
Терехов зазначив, що наразі поранення дістали 4 особи.
Мер додав, що є попередня інформація про двох загиблих.
Глава ОВА заявив, що відомо про трьох постраждалих.
Очільник міста згодом заявив, що загинули двоє людей, поранення дістали 5 осіб.
Оновлення
Станом на 9:26, кількість постраждалих зросла до 7 осіб.
У лікарню доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.
У прокуратурі області заявили, що близько 8:00 окупанти вдарили, попередньо, безпілотником типу "Герань-2" по території цивільного підприємства харчової галузі.
"Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства", - йдеться в повідомленні.
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Лоба розбитого об підлогу покажи, бо без цього достатньо дурним не важатимешся!
Кацапи, це вже тероризи чи він тільки у брянську буває ?
Напишуть, що це була біолабораторія мабуть.......