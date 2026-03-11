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Новини Обстріл Харкова
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Рашисти вдарили по харчовому підприємству в Харкові: двоє загиблих, семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Відомо про поранених.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, спалахнула пожежа. 

За даними мера Терехова, атаковано приватний сектор.

Відомо, що атаковано цивільне підприємство. 

Терехов зазначив, що наразі поранення дістали 4 особи.

Мер додав, що є попередня інформація про двох загиблих.

Глава ОВА заявив, що відомо про трьох постраждалих.

Очільник міста згодом заявив, що загинули двоє людей, поранення дістали 5 осіб.

Оновлення

Станом на 9:26, кількість постраждалих зросла до 7 осіб.

У лікарню доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.

У прокуратурі області заявили, що близько 8:00 окупанти вдарили, попередньо, безпілотником типу "Герань-2" по території цивільного підприємства харчової галузі.

"Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (34547) Харків (6150) Харківська область (2842) Харківський район (947)
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11.03.2026 08:28 Відповісти
Уже скільки днів кошмарять, і вдень, і вночі..(
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11.03.2026 09:04 Відповісти
Молитва "Отче наш" "Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство. Тобі належить вся сила і слава повік. Амінь" (Євангеліє від Матвія 6:9) Джерело: https://olha-maria.com.ua/
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11.03.2026 09:54 Відповісти
Кацапи так само моляться! Кому ти "прощати" зібрався?
Лоба розбитого об підлогу покажи, бо без цього достатньо дурним не важатимешся!
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11.03.2026 19:47 Відповісти
навіщо так по злому? ординці за таку молитву язика виривають і кричать при цьому - тєбє язик нє нужен! а ми молимося за прощення не тушки гнилої кацапської, а душі Божої, що кацап дияволу продав.
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11.03.2026 20:38 Відповісти
ООН вже скликають ?
Кацапи, це вже тероризи чи він тільки у брянську буває ?
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11.03.2026 10:55 Відповісти
От і вся різниця. В Брянську вражено військовий завод. В Харкові - підприємство харчової галузі.....
Напишуть, що це була біолабораторія мабуть.......
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11.03.2026 11:04 Відповісти
Зато найвеличніший відправив антідронови команди на ближній восток.
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11.03.2026 12:28 Відповісти
 
 