Рашисти вдарили по харчовому підприємству в Харкові: двоє загиблих, семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Відомо про поранених.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Попередньо, спалахнула пожежа.

За даними мера Терехова, атаковано приватний сектор.

Відомо, що атаковано цивільне підприємство.

Терехов зазначив, що наразі поранення дістали 4 особи.

Мер додав, що є попередня інформація про двох загиблих.

Глава ОВА заявив, що відомо про трьох постраждалих.

Очільник міста згодом заявив, що загинули двоє людей, поранення дістали 5 осіб.

Оновлення

Станом на 9:26, кількість постраждалих зросла до 7 осіб.

У лікарню доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.

У прокуратурі області заявили, що близько 8:00 окупанти вдарили, попередньо, безпілотником типу "Герань-2" по території цивільного підприємства харчової галузі.

"Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Дрон "Герань-2" атакував Харків: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж















