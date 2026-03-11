РУС
Рашисты атаковали один из районов Харькова: предварительно, есть погибшие и раненые (обновлено)

Рашисты нанесли удар БПЛА по Харькову: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. Известно о раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Предварительно, вспыхнул пожар. 

По данным мэра Терехова, атакован частный сектор.

Известно, что атаковано гражданское предприятие. 

Терехов отметил, что на данный момент ранения получили 4 человека.

Мэр добавил, что есть предварительная информация о двух погибших.

Глава ОГА заявил, что известно о трех пострадавших.

Обновление

По состоянию на 9:26 количество пострадавших возросло до 7 человек.

В больницу доставили еще двоих раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.

Читайте: Дрон "Герань-2" атаковал Харьков: повреждены дома. ФОТОрепортаж

обстрел (15246) Харьков (1638) Харьковская область (2249) Харьковский район (699)
Харків---тримайтесь. Київ завжди з вами.
11.03.2026 08:28 Ответить
Уже скільки днів кошмарять, і вдень, і вночі..(
11.03.2026 09:04 Ответить
Молитва "Отче наш" "Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство. Тобі належить вся сила і слава повік. Амінь" (Євангеліє від Матвія 6:9) Джерело: https://olha-maria.com.ua/
11.03.2026 09:54 Ответить
 
 