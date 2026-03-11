Рашисты атаковали один из районов Харькова: предварительно, есть погибшие и раненые (обновлено)

Российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. Известно о раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Предварительно, вспыхнул пожар.

По данным мэра Терехова, атакован частный сектор.

Известно, что атаковано гражданское предприятие.

Терехов отметил, что на данный момент ранения получили 4 человека.

Мэр добавил, что есть предварительная информация о двух погибших.

Глава ОГА заявил, что известно о трех пострадавших.

Обновление

По состоянию на 9:26 количество пострадавших возросло до 7 человек.

В больницу доставили еще двоих раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.

Читайте: Дрон "Герань-2" атаковал Харьков: повреждены дома. ФОТОрепортаж