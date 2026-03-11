1 659 3
Рашисты атаковали один из районов Харькова: предварительно, есть погибшие и раненые (обновлено)
Российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. Известно о раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Предварительно, вспыхнул пожар.
По данным мэра Терехова, атакован частный сектор.
Известно, что атаковано гражданское предприятие.
Терехов отметил, что на данный момент ранения получили 4 человека.
Мэр добавил, что есть предварительная информация о двух погибших.
Глава ОГА заявил, что известно о трех пострадавших.
Обновление
По состоянию на 9:26 количество пострадавших возросло до 7 человек.
В больницу доставили еще двоих раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.
