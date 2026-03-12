Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали шестеро рятувальників та працівник енергетичного підприємства. ФОТО
Сьогодні, 12 березня російські військові атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Харківській обласні прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Атака на рятувальників
Близько 05:00 ворожий БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив у пожежний автомобіль. Постраждали шестеро співробітників ДСНС. У них діагностовано вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
Також близько 09:35 БпЛА, попередньо "Ланцет", знищив службовий автомобіль підрозділу ДСНС. Без постраждалих.
Удар по авто енергетиків
Крім того, близько 11:00 безпілотник, попередньо "Молнія", влучив в автомобіль енергетичного підприємства. Постраждав водій.
Наслідки атак
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