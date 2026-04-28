Окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, ще 11 людей поранені

Упродовж дня вівторка, 28 квітня, російські окупаційні війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Нікопольщини

Загарбники били по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах.

Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. У лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості, 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Читайте також: Ворог атакував Нікопольщину дронами й артилерією: загинув чоловік

Удари по Кривому Рогу

Внаслідок ворожих атак у Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула, ще шестеро – поранені. Четверо чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома.

Обстріли Синельниківщини

У Синельниківському районі росіяни влучили по Раївській громаді. Загинула людина.

Дивіться також: Рашисти атакували Кривий Ріг: загинув чоловік, 5 поранених (оновлено). ФОТО