Рашисти атакували Кривий Ріг: загинув чоловік, 5 поранених (оновлено). ФОТО
Вночі та вранці 28 квітня ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області ударними БпЛА.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За його словами, внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, минулося без втрат. Наслідки ранкової атаки уточнюються - попередньо також без втрат.
Згодом Вілкул повідомив про новий ворожий удар по об'єкту інфраструктури.
"На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", - уточнив він.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як інформує своєю чергою голова ОВА Олександр Ганжа, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, пʼятеро поранені.
Ворог завдав кілька ударів. Пошкоджено інфраструктуру.
"Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків - 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - уточнив очільник області.
Ніч на Дніпропетровщині
За даними ОВА, майже 30 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
- На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Поранень дістав чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
- У Криворізькому районі під ударом були сам Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватні будинки і вантажівка.
