УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15136 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
776 2

Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 4 райони, загинула людина, є поранені. ФОТО

Вночі 26 квітня 2026 року ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Загинула людина, ще четверо постраждали.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атаки на Дніпро 

За даними ОВА, у Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпро знову атакували дрони: у місті пролунали вибухи, сталася пожежа на об’єкті інфраструктури

Удари по Нікопольщині та Синельниківщині

Як зазначається, у Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

Обстріли Криворіжжя

Також зазначається, що Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

Обстріли Дніпропетровщини

Також читайте: Удар РФ по 4-поверхівці в Дніпрі: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3484) Кривий Ріг (1479) обстріл (33663) Нікополь (1533) Дніпропетровська область (4929) Дніпровський район (337) Криворізький район (354) Нікопольський район (727)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий рашиський терор проти мирних громадян ,чому немає відповіді по рашиських чортах.
показати весь коментар
26.04.2026 07:58 Відповісти
В Москве порядок и уют, хотя банду ішака Зелмська та Шпіллермана вже давно просять як іноземці ( вони підозрюють пісюаніста у договорняку) та і прості посконні рассіяне. Цю дивну річ ніхто логічно пояснити не може, окрім зради нашого Верховного дебілоїда.
показати весь коментар
26.04.2026 08:17 Відповісти
 
 