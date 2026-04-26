Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 4 райони, загинула людина, є поранені. ФОТО

Вночі 26 квітня 2026 року ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Загинула людина, ще четверо постраждали.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки на Дніпро

За даними ОВА, у Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури.

Удари по Нікопольщині та Синельниківщині

Як зазначається, у Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

Обстріли Криворіжжя

Також зазначається, що Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

