Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 4 райони, загинула людина, є поранені. ФОТО
Вночі 26 квітня 2026 року ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Загинула людина, ще четверо постраждали.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки на Дніпро
За даними ОВА, у Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури.
Удари по Нікопольщині та Синельниківщині
Як зазначається, у Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина.
На Синельниківщині росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.
Обстріли Криворіжжя
Також зазначається, що Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль