Дніпро знову атакували дрони: у місті пролунали вибухи, сталася пожежа на об’єкті інфраструктури
У ніч проти 26 квітня російські війська знову атакували Дніпро безпілотниками, у місті пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури. На місце одразу прибули рятувальники та інші екстрені служби, які розпочали ліквідацію наслідків удару.
Попередньо, обійшлося без постраждалих унаслідок цієї нічної атаки. Водночас ситуація в місті залишається напруженою через тривалі обстріли.
Масовані атаки тривали понад добу
За інформацією влади, обстріли Дніпра тривали хвилями протягом понад 20 годин. Ворог застосовував як ракетне озброєння, так і ударні дрони.
Під вогнем опинилися, зокрема, житлові квартали міста. Унаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру та цивільні об’єкти.
Зросла кількість жертв і поранених
Станом на зараз відомо, що кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російських атак, завданих від початку доби 25 квітня, зросла до восьми осіб. Ще 49 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що дані можуть уточнюватися. Рятувальні роботи та обстеження уражених територій тривають.
- Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.
Явно пуйло вирішило Дніпро зрівняти з землею! Чим йому завинив Дніпро?!