Новости Атака на Днепр
Днепр снова атаковали дроны: в городе прогремели взрывы, произошел пожар на объекте инфраструктуры

Атака на Днепр вечером 26 апреля

В ночь на 26 апреля российские войска вновь атаковали Днепр с помощью беспилотников, в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате атаки возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. На место сразу прибыли спасатели и другие экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий удара.

Предварительно, обошлось без пострадавших в результате этой ночной атаки. В то же время ситуация в городе остается напряженной из-за продолжающихся обстрелов.

Массированные атаки продолжались более суток

По информации властей, обстрелы Днепра продолжались волнами в течение более 20 часов. Враг применял как ракетное вооружение, так и ударные дроны.

Под обстрелом оказались, в частности, жилые кварталы города. В результате ударов повреждена инфраструктура и гражданские объекты.

Увеличилось число жертв и раненых

На данный момент известно, что число погибших в Днепре в результате российских атак, нанесенных с начала суток 25 апреля, возросло до восьми человек. Еще 49 человек получили ранения различной степени тяжести.

Глава областной военной администрации подчеркнул, что данные могут уточняться. Спасательные работы и обследование пострадавших территорий продолжаются. 

  • Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.

Почалося! А чому немає атветочки?!
Явно пуйло вирішило Дніпро зрівняти з землею! Чим йому завинив Дніпро?!
26.04.2026 00:58 Ответить
Разом із Запоріжжям важливий військовий транспортний і логістичний вузол, тож перед ****** Дніпро винуватий "по повній"
26.04.2026 01:07 Ответить
Для *****-шаломова важливо лише не влучити в сінагогу...
26.04.2026 01:26 Ответить
У нас теж вночі "прилетіло"... Уже розвидняється, і над окраїною міста чорна хмара диму стоїть... Вранці довідаємося, куди попали...
26.04.2026 05:37 Ответить
А московитам потрібна чиясь провина? Це ж нелюді, вони насолоджуються чиєюсь смертю.
26.04.2026 06:30 Ответить
Підсумуємо - за чотири роки протидії цим шахедам так і нема то ж вони і далі є проблема #1
26.04.2026 02:54 Ответить
ЖАХ! Хоч би ЦАР скоріше повернувся до Неньки зі своїх нескінчених закордонних вояжів по мирним странам і приїхав зі своєю свитою на кілько днів до Дніпра ... щоб хоча б частина міста ( де буде перебувати ЦАР зі свитою ) трохи перепочила від путловських обстрілів!

Де ти , ЦАРЮ? Дніпро дуже чекає на ТЕБЕ!
26.04.2026 08:26 Ответить
Дніпро завжди був "не першим,але і не другим містом України"...Отож не дивно,що Дніпро є одною з пріоритетних цілей
рашистів..."І лани широко полі, і Дніпро,і кручі стануть вам поперек горла москалі *****!!!" Слава Україні та ЗСУ!!
26.04.2026 08:30 Ответить
 
 