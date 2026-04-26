Днепр снова атаковали дроны: в городе прогремели взрывы, произошел пожар на объекте инфраструктуры

В ночь на 26 апреля российские войска вновь атаковали Днепр с помощью беспилотников, в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате атаки возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. На место сразу прибыли спасатели и другие экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий удара.

Предварительно, обошлось без пострадавших в результате этой ночной атаки. В то же время ситуация в городе остается напряженной из-за продолжающихся обстрелов.

Массированные атаки продолжались более суток

По информации властей, обстрелы Днепра продолжались волнами в течение более 20 часов. Враг применял как ракетное вооружение, так и ударные дроны.

Под обстрелом оказались, в частности, жилые кварталы города. В результате ударов повреждена инфраструктура и гражданские объекты.

Увеличилось число жертв и раненых

На данный момент известно, что число погибших в Днепре в результате российских атак, нанесенных с начала суток 25 апреля, возросло до восьми человек. Еще 49 человек получили ранения различной степени тяжести.

Глава областной военной администрации подчеркнул, что данные могут уточняться. Спасательные работы и обследование пострадавших территорий продолжаются.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.

