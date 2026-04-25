Новости Атака беспилотников
Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Атака российских беспилотников 25 апреля

Вечером в субботу, 25 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 20:34 — БПЛА в Николаевскую область с юга.

В 20:53 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 20:58 — Воздушные силы сообщают о группах БПЛА: 

  • в Полтавскую область из Харьковской.
  • на востоке Харьковской области — курсом на запад.

Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!

Читайте: Россияне убивают мирных: волонтер показал кадры обезглавленных тел после атаки РФ в Херсонской области. ВИДЕО 18+

беспилотник (5088) обстрел (32272) атака (1311) Шахед (2123)
