Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером в субботу, 25 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 20:34 — БПЛА в Николаевскую область с юга.
В 20:53 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 20:58 — Воздушные силы сообщают о группах БПЛА:
- в Полтавскую область из Харьковской.
- на востоке Харьковской области — курсом на запад.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль