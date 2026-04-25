Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері суботи, 25 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 20:34 - БпЛА на Миколаївщину з півдня.

О 20:53 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:58 - Повітряні сили повідомляють про групи БпЛА:

На Полтавщину з Харківщини.

На сході Харківщини - курсом на захід.

Оновлена інформація

О 21:57 - Група БпЛА на Київщину (Вишгородський р-н) з Чернігівщини.

О 21:59 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

О 22:37 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 22:47 - БпЛА на півночі Житомрщини - курсом на південь та група ударних безпілотників на сході Дніпропетровщини - північно-західним курсом.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Читайте: Росіяни вбивають мирних: волонтер показав кадри обезголовлених тіл після атаки РФ на Херсонщині. ВIДЕО 18+