Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері суботи, 25 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:34 - БпЛА на Миколаївщину з півдня.
О 20:53 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:58 - Повітряні сили повідомляють про групи БпЛА:
- На Полтавщину з Харківщини.
- На сході Харківщини - курсом на захід.
Оновлена інформація
О 21:57 - Група БпЛА на Київщину (Вишгородський р-н) з Чернігівщини.
О 21:59 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.
Оновлена інформація
О 22:37 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 22:47 - БпЛА на півночі Житомрщини - курсом на південь та група ударних безпілотників на сході Дніпропетровщини - північно-західним курсом.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
