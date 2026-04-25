Росіяни вбивають мирних: волонтер показав кадри обезголовлених тіл після атаки РФ на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Андрій Петухов із позивним "Боксер", який займається евакуацією людей із Херсонської області, оприлюднив відео з наслідками атаки російських військ. На кадрах зафіксовано результат удару по цивільних мешканцях.

За словами автора, під обстріл потрапило подружжя, яке намагалося виїхати з небезпечної території. Люди пересувалися на мопеді та взяли із собою особисті речі, серед яких були сімейні фотографії.

На відео видно тяжкі наслідки атаки. Автор повідомляє про загибель цивільних, а також показує фрагменти тіл.

"Я хочу, щоб це відео побачила вся земна куля. Я хочу, щоб в кожній країні зустрічали росіян і знали, що вони роблять зі звичайними мирними жителями моєї України", – зазначив Петухов.

Увага! Відео не для людей зі слабкою психікою.

Також читайте: Збиття двох ворожих ударних БпЛА на Київщині: бойова робота 9-го загону прикордонників. ВIДЕО