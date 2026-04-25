Росіяни вбивають мирних: волонтер показав кадри обезголовлених тіл після атаки РФ на Херсонщині. ВIДЕО 18+
Андрій Петухов із позивним "Боксер", який займається евакуацією людей із Херсонської області, оприлюднив відео з наслідками атаки російських військ. На кадрах зафіксовано результат удару по цивільних мешканцях.
За словами автора, під обстріл потрапило подружжя, яке намагалося виїхати з небезпечної території. Люди пересувалися на мопеді та взяли із собою особисті речі, серед яких були сімейні фотографії.
На відео видно тяжкі наслідки атаки. Автор повідомляє про загибель цивільних, а також показує фрагменти тіл.
"Я хочу, щоб це відео побачила вся земна куля. Я хочу, щоб в кожній країні зустрічали росіян і знали, що вони роблять зі звичайними мирними жителями моєї України", – зазначив Петухов.
Увага! Відео не для людей зі слабкою психікою.
Проста і доступна схема помсти.
Чекають теж на московитів в гості до Ридин своїх, щоб поскаржитися оркам на Україну?!?!
Зупинити Росію зараз - це виключно управлінська й організаційна проблема, - Юрій Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3612073
Де один цукерман там три геть-мани...
Схоже на дрон, тобто уйобок, який ним керував, чітко бачив, на кого його скеровує.
кацапи не люди.
Ще їм цигарки запропонуйте та назвіть "братанами", коли берете у полон...
Були вже кадри атаки з дрона по цивільному поїзду, по маршруткам, по велосипедистам ( від початку правого берега Херсонщини і міста, і до 40 км вглиб.
Що ще показати "світовій
π√zдотіСпільноті"? Чекають коли буде відео з дрона що летить у вікно родильного будинку чи щось таке ???
Слава Україні! ❤️🖤💙💛