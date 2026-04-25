Россияне убивают мирных: волонтер показал кадры обезглавленных тел после атаки РФ на Херсонщине. ВИДЕО 18+
Андрей Петухов с позывным "Боксер", занимающийся эвакуацией людей из Херсонской области, опубликовал видео с последствиями атаки российских войск. На кадрах запечатлен результат удара по мирным жителям.
По словам автора, под обстрел попала супружеская пара, которая пыталась выехать из опасной территории. Люди передвигались на мопеде и взяли с собой личные вещи, среди которых были семейные фотографии.
На видео видны тяжелые последствия атаки. Автор сообщает о гибели гражданских лиц, а также показывает фрагменты тел.
"Я хочу, чтобы это видео увидела вся земля. Я хочу, чтобы в каждой стране встречали россиян и знали, что они делают с обычными мирными жителями моей Украины", – отметил Петухов.
Внимание! Видео не для людей со слабой психикой.
Randall Flag
25.04.2026 19:31
Artcore
25.04.2026 19:18
Oleksandr Valovyi
25.04.2026 19:20
Проста і доступна схема помсти.
Чекають теж на московитів в гості до Ридин своїх, щоб поскаржитися оркам на Україну?!?!
Зупинити Росію зараз - це виключно управлінська й організаційна проблема, - Юрій Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3612073
Де один цукерман там три геть-мани...
Схоже на дрон, тобто уйобок, який ним керував, чітко бачив, на кого його скеровує.
кацапи не люди.
Ще їм цигарки запропонуйте та назвіть "братанами", коли берете у полон...
Були вже кадри атаки з дрона по цивільному поїзду, по маршруткам, по велосипедистам ( від початку правого берега Херсонщини і міста, і до 40 км вглиб.
Що ще показати "світовій
π√zдотіСпільноті"? Чекають коли буде відео з дрона що летить у вікно родильного будинку чи щось таке ???
Если бы в начале написали,мотивационное видео,оно бы имело тот же эффект. Но в данном случае похоже на заказуху от прставщика патронов
Но к этому видео это отношение не имеет. 1:04. Скорость на минимум увеличиваем и видим как белая рука без ногтей ударяется об носилки и пружинит назад.
Видео ФЕЙК. Можно банить за правду,как всегда
И это,тебя нах послать на мове или сойдет и так?
https://www.facebook.com/larisa.korobka.108063/posts/pfbid0v6Au4f7up3wmgHCA1JeTXX8Rk34ht4bnpTyamnZNf8qA9Xvogi3Za3nQeT7FxqZhl
