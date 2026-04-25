Россияне убивают мирных: волонтер показал кадры обезглавленных тел после атаки РФ на Херсонщине. ВИДЕО 18+

Андрей Петухов с позывным "Боксер", занимающийся эвакуацией людей из Херсонской области, опубликовал видео с последствиями атаки российских войск. На кадрах запечатлен результат удара по мирным жителям.

По словам автора, под обстрел попала супружеская пара, которая пыталась выехать из опасной территории. Люди передвигались на мопеде и взяли с собой личные вещи, среди которых были семейные фотографии.

На видео видны тяжелые последствия атаки. Автор сообщает о гибели гражданских лиц, а также показывает фрагменты тел.

"Я хочу, чтобы это видео увидела вся земля. Я хочу, чтобы в каждой стране встречали россиян и знали, что они делают с обычными мирными жителями моей Украины", – отметил Петухов.

Внимание! Видео не для людей со слабой психикой.

еvакуація (2249) атака (1311) Херсонская область (5607)
+9
Який жах...

Схоже на дрон, тобто уйобок, який ним керував, чітко бачив, на кого його скеровує.

кацапи не люди.

Ще їм цигарки запропонуйте та назвіть "братанами", коли берете у полон...
25.04.2026 19:31 Ответить
+7
Знаходите в мусульманських чатах радикальних вахабітів-моджахедів, за пару тис доларів на монеро вони взриваються у метро москви чи супермаркеті.
Проста і доступна схема помсти.
25.04.2026 19:18 Ответить
+7
Дивне мовчання отих борців з ТЦК, проти заходів мобілізаційних в Україні ?!?!
Чекають теж на московитів в гості до Ридин своїх, щоб поскаржитися оркам на Україну?!?!
25.04.2026 19:20 Ответить
25.04.2026 19:18 Ответить
Потрібна примусова еаакуація мешканців прифронтових територій, а для цього ЗСУ мають отримати права прирівняні до правоохоронців, щоб затримувати громадян України та інших осіб які перебувають на території України та переміщувати їх в місця (табори) тимчасового утримання, щоб вони не повертались назад.
25.04.2026 20:11 Ответить
25.04.2026 19:20 Ответить
А як корупція в ТЦК та бездарне військове командування наблизить нас до перемоги чи зупинки ворога?
Зупинити Росію зараз - це виключно управлінська й організаційна проблема, - Юрій Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3612073
25.04.2026 19:45 Ответить
Кава в криму наблизить! Але під прапором Буданги.
Де один цукерман там три геть-мани...
25.04.2026 20:12 Ответить
Банда Зеленського влаштувала дикий перекос з жервами серед цивільних. Русня весело знімає атаки на свої НПЗ, радісно регочучі, бо в них є Мозирь, є найбільший в РФ Тюменський НПЗ, є Казахстан, є мирна Москва та Пітер, а ми голови збираєм.
25.04.2026 19:25 Ответить
25.04.2026 19:31 Ответить
100 % всі атаки на цивільних є умисними, зараз коли у цапів море електроники і дорогі камери на дронах!! І гарний меш-зв'язок!!
Були вже кадри атаки з дрона по цивільному поїзду, по маршруткам, по велосипедистам ( від початку правого берега Херсонщини і міста, і до 40 км вглиб.
Що ще показати "світовій π√zдоті Спільноті"? Чекають коли буде відео з дрона що летить у вікно родильного будинку чи щось таке ???
25.04.2026 20:16 Ответить
Я так понимаю,это постановочное видео ,судя по резиновой руке на 1:04 и супер чистенькой форме ребят. Но зачем его выдают за настоящее? В целях мотивации для мобилизации? Наверно
25.04.2026 19:32 Ответить
"Сдєсь водкі нєт,"
25.04.2026 19:42 Ответить
Rita Lin т.е. 7 октября все это фейк ?
25.04.2026 19:44 Ответить
І воно, оце "ріта", цинічна ТП, зрежисерувало ту постанову🤬
25.04.2026 19:57 Ответить
Покажи любое виде,я честно скажу фейк или нет. Видео не отменяет события. Вопрос в том,зачем дешевую постанову выдают за настрящее.
Если бы в начале написали,мотивационное видео,оно бы имело тот же эффект. Но в данном случае похоже на заказуху от прставщика патронов
25.04.2026 20:10 Ответить
Я так понимаю у тебя кацап мозги резиновые раз ты такое тупое. Форма чистая потому что они не из окопов,а занимаються эвакуацией,а рука у трупа тянется потому что человек мертв,как у российских ******* совесть,и у него тянуться мышцы,он их просто не сжимает . Желаю и тебе когда нибудь оказаться таким ,,резиновые,, *****.
25.04.2026 19:45 Ответить
Щоб воно стало свідком такої трагедії зі своїми дітьми!
25.04.2026 19:58 Ответить
Эксперт,при осмотре тела всегда проверяют тело на окоченение органов.
Но к этому видео это отношение не имеет. 1:04. Скорость на минимум увеличиваем и видим как белая рука без ногтей ударяется об носилки и пружинит назад.

Видео ФЕЙК. Можно банить за правду,как всегда
25.04.2026 20:06 Ответить
Какая у ****** может быть правда? Правда у вас росийских дебилов это ваша параллельная реальность и извращённое сознание,где мир это война ,а свобода это рабство. Походу ты вообще ******** кацапчонок,раз думаешь что в боевых условиях надо ждать пока окоченеет тело что бы его забрать.
25.04.2026 20:10 Ответить
Слушай,упоротый,я девушка. В отличии от тебя,я знаю как выглядят тела погибших.
И это,тебя нах послать на мове или сойдет и так?
25.04.2026 20:12 Ответить
Ріта, себе можеш послати за брехню
25.04.2026 20:23 Ответить
Заткнись навечно, ******.
25.04.2026 20:30 Ответить
харедим іде за гусско гойскім корабльом.. 🖕🖕🖕🖕
25.04.2026 20:17 Ответить
Ріта, сама ти постанова. Іди за російським кораблем
25.04.2026 20:22 Ответить
Я желаю тебе стать таким же "актером", как эти люди, тварь тупая.
25.04.2026 20:28 Ответить
Вони скажуть, що то все зробили "укронацисти"...
25.04.2026 19:34 Ответить
Не росіяни, а рашисти-неонацисти.
25.04.2026 19:34 Ответить
запомнить ВСЕМ !!! руские вне закона Земной цивилизации !!!(((
25.04.2026 19:36 Ответить
Це потрібно показати всьому світу , а особливо полякам , може до них дійде , хто був кат в Волинській трагедії , де постраждали і українці , і поляки.
25.04.2026 19:36 Ответить
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
25.04.2026 19:41 Ответить
трампу это покажите который красную дорожку стелит перед террористом путиным.
25.04.2026 19:48 Ответить
а в цей час в Одесі йде гаряча бійка місцевих ухилянтів та ждунів з ТЦК....одеські ждуни-ухилянти палають бажанням відомстити русні....))))
25.04.2026 19:52 Ответить
А тим часом депутати місцевих рад, прикриваючись покровительством нардепа Максима Гузенка, обзивають вдів Героїв ;шавками; та дорікають виплатами від ЗСУ.
https://www.facebook.com/larisa.korobka.108063/posts/pfbid0v6Au4f7up3wmgHCA1JeTXX8Rk34ht4bnpTyamnZNf8qA9Xvogi3Za3nQeT7FxqZhl
25.04.2026 19:57 Ответить
фашисти ТАКЕ не робили, як рашистська Падаль; тому: ніякої пощади і прощення "цим свинособакам" Тільки Повне Винищення рашаТварин
25.04.2026 19:58 Ответить
На п'ятий рік війни ще хтось надіється на хороших руських? Впродовж тисяч років саме кацапи саме більше винищили українців і винищують. Як тільки їх земля носить?
25.04.2026 20:00 Ответить
Москолота, будьте ви прокляті навіки вічні із корінням і насінням!
Слава Україні! ❤️🖤💙💛
25.04.2026 20:02 Ответить
 
 