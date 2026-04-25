Россияне убивают мирных: волонтер показал кадры обезглавленных тел после атаки РФ на Херсонщине. ВИДЕО 18+

Андрей Петухов с позывным "Боксер", занимающийся эвакуацией людей из Херсонской области, опубликовал видео с последствиями атаки российских войск. На кадрах запечатлен результат удара по мирным жителям.

По словам автора, под обстрел попала супружеская пара, которая пыталась выехать из опасной территории. Люди передвигались на мопеде и взяли с собой личные вещи, среди которых были семейные фотографии.

На видео видны тяжелые последствия атаки. Автор сообщает о гибели гражданских лиц, а также показывает фрагменты тел.

"Я хочу, чтобы это видео увидела вся земля. Я хочу, чтобы в каждой стране встречали россиян и знали, что они делают с обычными мирными жителями моей Украины", – отметил Петухов.

Внимание! Видео не для людей со слабой психикой.

