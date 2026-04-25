Кабмин окажет помощь Днепру после массированного обстрела, - Свириденко

Кабинет министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, подвергшемуся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия атаки

По ее словам, вследствие российских ударов погибли пять человек, еще более 40 получили ранения.

В городе повреждено не менее 13 гражданских объектов.

Среди них – 27 жилых домов, которые подверглись разрушениям различной степени.

Также повреждены два детских сада и амбулатория.

Действия правительства

Свириденко сообщила, что правительство уже реагирует на ситуацию.

Она поручила Министерству развития громад и территорий совместно с местными властями безотлагательно определить объем необходимой государственной поддержки.

В настоящее время продолжается оценка масштабов разрушений.

Правительство обещает обеспечить город всеми необходимыми ресурсами для ликвидации последствий обстрела и восстановления инфраструктуры.

Что предшествовало

