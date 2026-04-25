Массированная ночная атака на Днепр: частично разрушен дом, 14 человек пострадали, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 25 апреля российские захватчики массированно обстреляли Днепр ракетами и дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"В результате атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом", - говорится в сообщении.
Также враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.
"14 человек ранены в результате вражеской атаки на Днепр. Среди них – ребенок. Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.
Госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести", - добавил Ганжа.
Последствия атаки
Бо я вже давно помітив - як ЦАР зі свитою чкурне десь закордон, так Путло Погане вночі "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонних вештань ЦАРЯ!
Повангую - після отримання 90 млрд євро на ще 2 роки гарантованого ЦАРЮВАННЯ , він мабуть не звертає своєї ЦАРСЬКОЇ уваги на такі "дрібниці", як мацковитські обстріли українських міст ?!