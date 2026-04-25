Новости Атака на Днепр Массированный комбинированный удар
Массированная ночная атака на Днепр: частично разрушен дом, 14 человек пострадали, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 апреля российские захватчики массированно обстреляли Днепр ракетами и дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"В результате атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом", - говорится в сообщении.

Также враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.  

"14 человек ранены в результате вражеской атаки на Днепр. Среди них – ребенок. Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести", - добавил Ганжа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия подняла в небо стратегическую авиацию: угроза ракетного удара (обновлено)

Последствия атаки

В Днепре после ночной атаки ранены 14 человек
25.04.2026 07:36 Ответить
Так мають виглядати всі російські міста.звідки були запущені ракети і шахеди. Тільки тоді ********** двіжуха буде зупинена.
25.04.2026 07:59 Ответить
Цікаво мені - а ЦАРЮ , який зараз в Саудівській Аравії, ці світлини з Дніпра вже показали ? І як ЦАР себе почуває ? Сльозу пустив на фотосесії ?

Бо я вже давно помітив - як ЦАР зі свитою чкурне десь закордон, так Путло Погане вночі "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонних вештань ЦАРЯ!

Повангую - після отримання 90 млрд євро на ще 2 роки гарантованого ЦАРЮВАННЯ , він мабуть не звертає своєї ЦАРСЬКОЇ уваги на такі "дрібниці", як мацковитські обстріли українських міст ?!
25.04.2026 08:20 Ответить
 
 