Массированная ночная атака на Днепр: частично разрушен дом, 14 человек пострадали, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 апреля российские захватчики массированно обстреляли Днепр ракетами и дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом", - говорится в сообщении.

Также враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.

"14 человек ранены в результате вражеской атаки на Днепр. Среди них – ребенок. Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести", - добавил Ганжа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия подняла в небо стратегическую авиацию: угроза ракетного удара (обновлено)

