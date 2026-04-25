Масована нічна атака на Дніпро: 2 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури.

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них – дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Госпіталізовані дев'ятеро людей. Усі в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.

Згодом кількість постраждалих збільшилась до 18.

"11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка – "важка". Решта – у стані середньої тяжкості", - повдіомив Ганжа

Шестеро людей не виходять на зв’язок

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових будинків і підприємства. Сталися пожежі.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, шестеро мешканців не виходять на зв’язок — їхня доля наразі невідома.

Близько 9 години Ганжа повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих людей.

"Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначив начальник ОВА.

Внаслідок російського удару станом на 9:00 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу.

Наслідки атаки






















