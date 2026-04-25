Масована нічна атака на Дніпро: 2 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок", - йдеться в повідомленні.
Також ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури.
"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них – дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Госпіталізовані дев'ятеро людей. Усі в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.
Згодом кількість постраждалих збільшилась до 18.
"11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка – "важка". Решта – у стані середньої тяжкості", - повдіомив Ганжа
Шестеро людей не виходять на зв’язок
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових будинків і підприємства. Сталися пожежі.
На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, шестеро мешканців не виходять на зв’язок — їхня доля наразі невідома.
Близько 9 години Ганжа повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих людей.
"Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначив начальник ОВА.
Внаслідок російського удару станом на 9:00 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу.
Наслідки атаки
Ворогу - росії ніколи не буде прощення. Загиблим Царство Небесне, пораненим одужання.
