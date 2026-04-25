УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9120 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро Масований комбінований удар
3 765 15

Масована нічна атака на Дніпро: 2 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 25  квітня російські  загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури.  

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них – дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Госпіталізовані дев'ятеро людей. Усі в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.

Згодом кількість постраждалих збільшилась до 18.

"11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка – "важка". Решта – у стані середньої тяжкості", - повдіомив Ганжа

Шестеро людей не виходять на зв’язок

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових будинків і підприємства. Сталися пожежі.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, шестеро мешканців не виходять на зв’язок — їхня доля наразі невідома.

Близько 9 години Ганжа повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих людей.

"Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначив начальник ОВА.

Внаслідок російського удару станом на 9:00 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу.

Наслідки атаки

У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей
У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей

Автор: 

безпілотник БпЛА (5718) Дніпро (3468) ракети (4378) Дніпропетровська область (4911) Дніпровський район (324)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Так мають виглядати всі російські міста.звідки були запущені ракети і шахеди. Тільки тоді ********** двіжуха буде зупинена.
показати весь коментар
25.04.2026 07:59 Відповісти
+8
Цікаво мені - а ЦАРЮ , який зараз в Саудівській Аравії, ці світлини з Дніпра вже показали ? І як ЦАР себе почуває ? Сльозу пустив на фотосесії ?

Бо я вже давно помітив - як ЦАР зі свитою чкурне десь закордон, так Путло Погане вночі "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонних вештань ЦАРЯ!

Повангую - після отримання 90 млрд євро на ще 2 роки гарантованого ЦАРЮВАННЯ , він мабуть не звертає своєї ЦАРСЬКОЇ уваги на такі "дрібниці", як мацковитські обстріли українських міст ?!
показати весь коментар
25.04.2026 08:20 Відповісти
+2
Озвірілі, безумні продовжують терор......
показати весь коментар
25.04.2026 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😪
показати весь коментар
25.04.2026 07:36 Відповісти
Так мають виглядати всі російські міста.звідки були запущені ракети і шахеди. Тільки тоді ********** двіжуха буде зупинена.
показати весь коментар
25.04.2026 07:59 Відповісти
Давно про це кажу. Куди попадуть, там і місця запуску!
показати весь коментар
25.04.2026 08:51 Відповісти
Чогось ФЛАМІНГІ досі не летять на мацковитські міста, хоча їх мало б вже бути вироблено десь 2000 , як нам обіцяли на УРЯшМарафоні минулим літом ( 250 в місяць ).

А може й немає реально ніяких ФЛАМІНГІВ ... бо СлугиТогоНароду гроші на їх вироблення вже розпиляли через свою фірму, що керується зіцГоловою Штіллерманом?!
показати весь коментар
25.04.2026 09:13 Відповісти
Ви не слідкуєте за промовами Вождя. Він на форумі в Мюнхені заявив, що було виготовлено багато ракет ''Фламінго''( до кінця 2025 року обіцяв 3000). Але прилетіла російська ракета все знищила.
Після цього не має бути питань про три тисячі ракет до кінця 2025 року, не має бути питань про мільярди і до конструкторів ''кварталу''. Все було - знищила ракета. Вождь хороший, не вірите? Запитайте у міндіча, цукермана, шефірів, резнікова, умерова, Юзіка.., в них все на мазі.
показати весь коментар
25.04.2026 10:10 Відповісти
Не будуть так виглядати російські міста, бо українська влада по- іншому бачить ці події. Вийдіть в своєму місті, чи поїдьте за місто і подивіться куди йдуть мільярди - дорожньої техніки ще більше як було під час ''великого крадівницства''. Перекрито все, на майданчиках новенькі самоскиди 'мани'', асфальтоукладчики, екскаватори та інше, на які тільки повісили номерні знаки. Дороги де ремонтують, а де розширяють. В містах міняють бруківку і зупинки( це я про Миколаївську область).
Читаю із повідомлень, що наші атакували підприємства росії, які переробляють нафту ракетами ''Нептун'' і дронами. А де розпіарені ''Фламінго''? 7 років при владі Вождь, а ракет і своїх систем ППО немає. ''Нептун'' то ракета, яку створили при ''баризі'', а при Зе поступало і поступає від партнерів сотні мільярдів доларів і евро. То де вони?
Я так думаю, що Вождь був разом зі своєю сім'єю зі своїми виборцями в Дніпрі, підтримуючи їх і морально і своїми системами ППО, які для них створив, чи насолоджувався життям за кордоном?
Ворогу - росії ніколи не буде прощення. Загиблим Царство Небесне, пораненим одужання.
показати весь коментар
25.04.2026 10:05 Відповісти
Ви, дурні з короткою пам'яттю, про "рязанський цукор" або забули, або, взагалі, не знали. Знайдіть в мережі і прочитайте книгу Ю. Фельштинського і О. Литвиненка "ФСБ врьівает Россию". А текож статтю у Вікіпедії про адмірала Карла Деніца - розділ "Після війни". Спробуйде думати, а не лише психувати.
показати весь коментар
25.04.2026 10:16 Відповісти
Цікаво мені - а ЦАРЮ , який зараз в Саудівській Аравії, ці світлини з Дніпра вже показали ? І як ЦАР себе почуває ? Сльозу пустив на фотосесії ?

Бо я вже давно помітив - як ЦАР зі свитою чкурне десь закордон, так Путло Погане вночі "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонних вештань ЦАРЯ!

Повангую - після отримання 90 млрд євро на ще 2 роки гарантованого ЦАРЮВАННЯ , він мабуть не звертає своєї ЦАРСЬКОЇ уваги на такі "дрібниці", як мацковитські обстріли українських міст ?!
показати весь коментар
25.04.2026 08:20 Відповісти
Дурню ви пишите. Щоб щось купувати, треба щось продавати. Та й нові дружні заможні країни не завадять. і авторитет...
показати весь коментар
25.04.2026 09:03 Відповісти
А пан не підкаже - а що Україна буде продавати до Саудії і що буде там купляти?

Тільки, пане, не треба згадувати дрони, які ЦАР хоче продавати арабським шейхам, поцупивши їх у ЗСУ .

Що стосується "авторитету" , то пан може про це розповісти тим пересічним, що пережили чергову гучну ніч в своїх будинках ... поки ЦАР зі свитою кайфували в черговій мирній країні .

25.04.2026 09:05 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 09:07 Відповісти
Озвірілі, безумні продовжують терор......
показати весь коментар
25.04.2026 09:42 Відповісти
Україна цілодобово у вогні і крові , а Зеблазень знову
відправився в турне по Європі і там вчора розповідав ,
що украінці вже не хочуть до ЄС!!
показати весь коментар
25.04.2026 10:00 Відповісти
 
 