Росія підняла у небо стратегічну авіацію: загроза ракетного удару (оновлено)

Увечері 24 квітня зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових ресурсів та даних про активність стратегічної авіації РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.

Активність стратегічної авіації РФ

За наявною інформацією, станом на 23:00 на аеродромі "Олєнья" зафіксовано таку стратегічну авіацію Росії:

три борти Ту-95МС;

Ймовірно, декілька бортів Ту-22, уточнюють монітори.

Згодом монітори уточнили, що станом на 01:00 у повітряному просторі РФ 5 бортів Ту-95МС — 4 на аеродромі "Олєнья", ще один на "Дягілєво".

Експерти зазначають, що концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози. Якщо виліт бойовий, на перших пускових очікуються біля 02:00, ракети — після 03:00, під ранок.

Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ

Ввечері 24 квітня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

