Росія підняла у небо стратегічну авіацію: загроза ракетного удару (оновлено)

Росія готується до ракетного удару у ніч на 25 квітня

Увечері 24 квітня зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових ресурсів та даних про активність стратегічної авіації РФ.

Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.

Активність стратегічної авіації РФ

За наявною інформацією, станом на 23:00 на аеродромі "Олєнья" зафіксовано таку стратегічну авіацію Росії:

  • три борти Ту-95МС;

  • Ймовірно, декілька бортів Ту-22, уточнюють монітори.

  • Згодом монітори уточнили, що станом на 01:00 у повітряному просторі РФ 5 бортів Ту-95МС — 4 на аеродромі "Олєнья", ще один на "Дягілєво".

Експерти зазначають, що концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози.  Якщо виліт бойовий, на перших пускових очікуються біля 02:00, ракети — після 03:00, під ранок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Безпеки ООН збереться через удари РФ по Україні

Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ

Ввечері 24 квітня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

  • Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Росія планує масовані удари по Україні до 7 разів на місяць, - Сибіга

Топ коментарі
+8
можно запустити зеленського 🤡 на збитья руснявої стратегічної авіації ... ...
24.04.2026 23:17 Відповісти
+7
Мацковити цієї ночі можуть влупити ракетами ... я вже давно підмітив - як ЦАР чкурне закордон ( а сьогодні він в Саудівській Аравії ) , то Путло зазвичай "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонного вояжа ЦАРЯ!
24.04.2026 23:23 Відповісти
+2
Та де хоч один удар фламінгою за останній місяць-другий.
24.04.2026 23:21 Відповісти
можно запустити зеленського 🤡 на збитья руснявої стратегічної авіації ... ...
24.04.2026 23:17 Відповісти
Так він в черговому турне...
24.04.2026 23:22 Відповісти
Та де хоч один удар фламінгою за останній місяць-другий.
24.04.2026 23:21 Відповісти
Мацковити цієї ночі можуть влупити ракетами ... я вже давно підмітив - як ЦАР чкурне закордон ( а сьогодні він в Саудівській Аравії ) , то Путло зазвичай "салютує" по Неньці ракетами-шахедами на честь закордонного вояжа ЦАРЯ!
24.04.2026 23:23 Відповісти
Зробіть запас води та їжі.
Зарядіть телефони, ліхтарики.
Поверніть президента із-за кордону.!
24.04.2026 23:30 Відповісти
Останні гастролі недоартиста?
24.04.2026 23:30 Відповісти
Гніда знову вчасно з'їб#лася?
25.04.2026 00:13 Відповісти
 
 