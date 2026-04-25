Росія підняла у небо стратегічну авіацію: загроза ракетного удару (оновлено)
Увечері 24 квітня зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових ресурсів та даних про активність стратегічної авіації РФ.
Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.
Активність стратегічної авіації РФ
За наявною інформацією, станом на 23:00 на аеродромі "Олєнья" зафіксовано таку стратегічну авіацію Росії:
-
три борти Ту-95МС;
-
Ймовірно, декілька бортів Ту-22, уточнюють монітори.
- Згодом монітори уточнили, що станом на 01:00 у повітряному просторі РФ 5 бортів Ту-95МС — 4 на аеродромі "Олєнья", ще один на "Дягілєво".
Експерти зазначають, що концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози. Якщо виліт бойовий, на перших пускових очікуються біля 02:00, ракети — після 03:00, під ранок.
Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ
Ввечері 24 квітня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Зарядіть телефони, ліхтарики.
