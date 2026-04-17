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Новини Масований комбінований удар
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Росія планує масовані удари по Україні до 7 разів на місяць, - Сибіга

РФ може здійснювати до 7 масованих атак щомісяця

За даними розвідки, Росія планує здійснювати до семи масованих обстрілів по Україні щомісяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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"За даними нашої розвідки, росіяни готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

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Масований обстріл 16 квітня

  • У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
  • Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
  • У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
  • В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
  • У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
  • У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

Автор: 

обстріл (35258) Сибіга Андрій (1057)
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Топ коментарі
+21
А ви що готуєте?
І чому у вас постійно новини "на росії все погано, там все пропало, їм хана" чередуються з новинами "росія збільшила, росія захопила, росія готується"?
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17.04.2026 12:40 Відповісти
+11
«Фламінги» вже летять у відповідь - по 300 штук, ******** Москву!!!
P1Sun-и збивають «шахеди» ще на підльоті до великих міст, як заповідав «потужний» Федоров. Дніпро он уже який день спостерігає, як їх на підльоті до міста «збивають».
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17.04.2026 12:46 Відповісти
+11
ЗЕлене шобло досить,тварі, нити.Де анонсоване Гівнокомандувачем Верховним те біля якого він гундосив,записуючи черговий відосик?
Не ЗЕленський обіцяв блекаут в московії?Балістика,"Рути","Нептун","Пекло" ""Фламінго":і інше - де все?.Вмандячте так щоб охота у ху...ла відпала по Україні запускати.Чим більше він, тим більше туди повинно летіти і випалювати всі їхні стратегічні підприємства і іншу херню.
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17.04.2026 12:49 Відповісти

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