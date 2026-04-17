Росія планує масовані удари по Україні до 7 разів на місяць, - Сибіга

За даними розвідки, Росія планує здійснювати до семи масованих обстрілів по Україні щомісяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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"За даними нашої розвідки, росіяни готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

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Масований обстріл 16 квітня