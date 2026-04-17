Россия планирует массированные удары по Украине до 7 раз в месяц, - Сибига

РФ может осуществлять до 7 массированных атак ежемесячно

По данным разведки, Россия планирует проводить до семи массированных обстрелов Украины ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным нашей разведки, россияне готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Топ комментарии
+16
А ви що готуєте?
І чому у вас постійно новини "на росії все погано, там все пропало, їм хана" чередуються з новинами "росія збільшила, росія захопила, росія готується"?
17.04.2026 12:40 Ответить
+8
«Фламінги» вже летять у відповідь - по 300 штук, ******** Москву!!!
P1Sun-и збивають «шахеди» ще на підльоті до великих міст, як заповідав «потужний» Федоров. Дніпро он уже який день спостерігає, як їх на підльоті до міста «збивають».
17.04.2026 12:46 Ответить
+8
ЗЕлене шобло досить,тварі, нити.Де анонсоване Гівнокомандувачем Верховним те біля якого він гундосив,записуючи черговий відосик?
Не ЗЕленський обіцяв блекаут в московії?Балістика,"Рути","Нептун","Пекло" ""Фламінго":і інше - де все?.Вмандячте так щоб охота у ху...ла відпала по Україні запускати.Чим більше він, тим більше туди повинно летіти і випалювати всі їхні стратегічні підприємства і іншу херню.
17.04.2026 12:49 Ответить
А ви що готуєте?
І чому у вас постійно новини "на росії все погано, там все пропало, їм хана" чередуються з новинами "росія збільшила, росія захопила, росія готується"?
17.04.2026 12:40 Ответить
Шо не ясно ?
17.04.2026 13:13 Ответить
Навіщо мені ця інформація, щоб можна було звіряти с поїздками наших керівників за кордон. Ліпше мовчки робить хоть щось
17.04.2026 12:43 Ответить
«Фламінги» вже летять у відповідь - по 300 штук, ******** Москву!!!
P1Sun-и збивають «шахеди» ще на підльоті до великих міст, як заповідав «потужний» Федоров. Дніпро он уже який день спостерігає, як їх на підльоті до міста «збивають».
17.04.2026 12:46 Ответить
ЗЕлене шобло досить,тварі, нити.Де анонсоване Гівнокомандувачем Верховним те біля якого він гундосив,записуючи черговий відосик?
Не ЗЕленський обіцяв блекаут в московії?Балістика,"Рути","Нептун","Пекло" ""Фламінго":і інше - де все?.Вмандячте так щоб охота у ху...ла відпала по Україні запускати.Чим більше він, тим більше туди повинно летіти і випалювати всі їхні стратегічні підприємства і іншу херню.
17.04.2026 12:49 Ответить
Та нам постійоно розказують, що ракет у росіян нема, вибухівки нема, мікроелектроники нема, економіка падає і так далі. А тут на тобі...
17.04.2026 12:51 Ответить
Информация похоже подкинута самими кацапами, но только как-то мельчает вата, могли придумать о 170 ударах в неделю с использованием миллиона ракет...всё напугать хотят а оно как раньше не получалось так уже и никогда не получится...
17.04.2026 12:52 Ответить
Випускайте кракена шательмана!
17.04.2026 12:52 Ответить
Фіксувальники ударів. І все.
17.04.2026 12:52 Ответить
А ви що? Де ваша балістика???
17.04.2026 12:53 Ответить
электрогенерация и вода защищены? а если солнца пару дней не будет?
17.04.2026 12:59 Ответить
дякую. поригав. на черговий висер чергового Zельоного холуя (в даному випадку сибіжки)
17.04.2026 13:02 Ответить
Цікаво, що нам з цією інформацією робити, коли в слугах наріду через одного у кожного рашистський паспорт? Зелені вигідна війна як не крути
17.04.2026 13:07 Ответить
Гей кнур "дипломатичний" нам казали що ракет в них зосталося на два три тижні і все, а тут аж 7 масованих атак в місяць! А до цього наче не масовані атаки були?! Конча заспа підозріло ціла туди навіть ні один дрон не залітав
17.04.2026 13:09 Ответить
А вони планують по 7 разів на місяць комбіновані атаки двушками на москву! Ну мацква тримайся!
17.04.2026 13:11 Ответить
Передайте цьому борову, який не вилазить з-за кордону, кацапи їх вже десь таку кількість проводять, він просто цього не промітив, бо в Україні не буває.
17.04.2026 13:13 Ответить
Так і живем - тільки Зєля за кордон - ми відразу в бомбосховище...
17.04.2026 13:14 Ответить
Який же цей Путлер падлюка і ідіот! Мільярди доларів пускає на вітер замість того щоб покращити життя своїх громадян...
17.04.2026 13:23 Ответить
Це їх печерна система!!
Вони обожнюють сраліна який робив те саме! А Хрущова, негавидять. Хоч при ньому почали будувати житло а не танки. При ньому з'явилось багато побутових речей. Навіть пепсі )))
У людей з'явилась надіЯ
17.04.2026 13:44 Ответить
А де наші масовані удари по рашці? Щоб вона не змогла не тільки підвозити ракети на позиції. а й масовано виробляти їх. Поки що все тільки на виставках
17.04.2026 13:40 Ответить
все гірше і гірше, а кінця піздєцу не видно
17.04.2026 13:40 Ответить
Зате сирок НЕ планує наробити шухєр на москві
17.04.2026 13:42 Ответить
 
 