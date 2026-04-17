Россия планирует массированные удары по Украине до 7 раз в месяц, - Сибига
По данным разведки, Россия планирует проводить до семи массированных обстрелов Украины ежемесячно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"По данным нашей разведки, россияне готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
Alex Rozhenko #597231
17.04.2026 12:40
Ava Kit
17.04.2026 12:46
Виктор Шевченко
17.04.2026 12:49
І чому у вас постійно новини "на росії все погано, там все пропало, їм хана" чередуються з новинами "росія збільшила, росія захопила, росія готується"?
P1Sun-и збивають «шахеди» ще на підльоті до великих міст, як заповідав «потужний» Федоров. Дніпро он уже який день спостерігає, як їх на підльоті до міста «збивають».
Не ЗЕленський обіцяв блекаут в московії?Балістика,"Рути","Нептун","Пекло" ""Фламінго":і інше - де все?.Вмандячте так щоб охота у ху...ла відпала по Україні запускати.Чим більше він, тим більше туди повинно летіти і випалювати всі їхні стратегічні підприємства і іншу херню.
Вони обожнюють сраліна який робив те саме! А Хрущова, негавидять. Хоч при ньому почали будувати житло а не танки. При ньому з'явилось багато побутових речей. Навіть пепсі )))
У людей з'явилась надіЯ