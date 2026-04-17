Россия планирует массированные удары по Украине до 7 раз в месяц, - Сибига

По данным разведки, Россия планирует проводить до семи массированных обстрелов Украины ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным нашей разведки, россияне готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.

Массированный обстрел 16 апреля