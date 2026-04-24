Россия подняла в небо стратегическую авиацию: угроза ракетного удара
Вечером 24 апреля были зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых ресурсов и данных об активности стратегической авиации РФ.
Перед этим наблюдалась активная коммуникация пунктов управления российских стратегических бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке боевого вылета.
Активность стратегической авиации РФ
По имеющейся информации, по состоянию на 23:00 на аэродроме "Оленья" зафиксирована следующая стратегическая авиация России:
-
три самолета Ту-95МС;
-
вероятно, несколько самолетов Ту-22, уточняют мониторы.
Эксперты отмечают, что концентрация бомбардировщиков может указывать на подготовку к запускам крылатых ракет. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы. Если вылет боевой, первые запуски ожидаются около 02:00, ракеты — после 03:00, под утро.
Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ
Вечером 24 апреля Россия атакует Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Зарядіть телефони, ліхтарики.
