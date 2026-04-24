Россия подняла в небо стратегическую авиацию: угроза ракетного удара

Вечером 24 апреля были зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых ресурсов и данных об активности стратегической авиации РФ.

Перед этим наблюдалась активная коммуникация пунктов управления российских стратегических бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке боевого вылета.

Активность стратегической авиации РФ

По имеющейся информации, по состоянию на 23:00 на аэродроме "Оленья" зафиксирована следующая стратегическая авиация России:

три самолета Ту-95МС;

вероятно, несколько самолетов Ту-22, уточняют мониторы.

Эксперты отмечают, что концентрация бомбардировщиков может указывать на подготовку к запускам крылатых ракет. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы. Если вылет боевой, первые запуски ожидаются около 02:00, ракеты — после 03:00, под утро.

Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ

Вечером 24 апреля Россия атакует Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

