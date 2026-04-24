РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10386 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
850 0

Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

РФ атакует шахидами

Вечером в пятницу, 24 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

  •  Группа БПЛА из Сумской области в направлении Черниговской области.
  • БПЛА из Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.
  • БПЛА курсом на Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Николаев.
  • Полтавская область: БПЛА в направлении Миргорода/Лубен.
  • Новые группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

ОБНОВЛЕНИЕ

  • Одесщина: БПЛА курсом на Вилково.
  • Харьковщина: БпЛА в направлении Золочева.
  • Николаевщина: БпЛА курсом на Николаев, Снегиревку.
  • БпЛА курсом на Херсон.
  • Новые БпЛА курсом на Николаев, Кривой Рог.

В Днепре в ОВА сообщили, что звуки взрывов, которые были слышны, – это боевая работа наших сил противовоздушной обороны.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 