Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в пятницу, 24 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Группа БПЛА из Сумской области в направлении Черниговской области.
- БПЛА из Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.
- БПЛА курсом на Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Николаев.
- Полтавская область: БПЛА в направлении Миргорода/Лубен.
- Новые группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской области.
ОБНОВЛЕНИЕ
- Одесщина: БПЛА курсом на Вилково.
- Харьковщина: БпЛА в направлении Золочева.
- Николаевщина: БпЛА курсом на Николаев, Снегиревку.
- БпЛА курсом на Херсон.
- Новые БпЛА курсом на Николаев, Кривой Рог.
В Днепре в ОВА сообщили, что звуки взрывов, которые были слышны, – это боевая работа наших сил противовоздушной обороны.
