Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в пятницу, 24 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

Группа БПЛА из Сумской области в направлении Черниговской области.

БПЛА из Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.

БПЛА курсом на Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Николаев.

Полтавская область: БПЛА в направлении Миргорода/Лубен.

Новые группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

ОБНОВЛЕНИЕ

Одесщина: БПЛА курсом на Вилково.

Харьковщина: БпЛА в направлении Золочева.

Николаевщина: БпЛА курсом на Николаев, Снегиревку.

БпЛА курсом на Херсон.

Новые БпЛА курсом на Николаев, Кривой Рог.

В Днепре в ОВА сообщили, что звуки взрывов, которые были слышны, – это боевая работа наших сил противовоздушной обороны.

