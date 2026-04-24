УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10060 відвідувачів онлайн
Новини
1 399 0

Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері п'ятниці, 24 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

  •  Група БпЛА із Сумщини у напрямку Чернігівщини.
  • БпЛА із Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА курсом на Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв.
  • Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода/Лубен.
  • Нові групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

ОНОВЛЕННЯ

  • Одещина: БпЛА курсом на Вилкове.
  •  Харківщина: БпЛА у напрямку Золочева.
  •  Миколаївщина: БпЛА курсом на Миколаїв, Снігурівку.
  •  БпЛА курсом на Херсон.
  • Нові БпЛА курсом на Миколаїв, Кривий Ріг.

У Дніпрі в ОВА повідомили, що звуки вибухів, які було чути, – це бойова робота наших сил протиповітряної оборони.

ОНОВЛЕННЯ

  • БпЛА у напрямку Запоріжжя.
  • Декілька груп БпЛА із Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Яготина (Київщина).
  • Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград, Кам'янське.
  •  БпЛА у напрямку Харкова.

Автор: 

атака (1365) Повітряні сили (3361) Шахед (2127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 