Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері п'ятниці, 24 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Група БпЛА із Сумщини у напрямку Чернігівщини.

БпЛА із Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

БпЛА курсом на Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв.

Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода/Лубен.

Нові групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

ОНОВЛЕННЯ

Одещина: БпЛА курсом на Вилкове.

Харківщина: БпЛА у напрямку Золочева.

Миколаївщина: БпЛА курсом на Миколаїв, Снігурівку.

БпЛА курсом на Херсон.

Нові БпЛА курсом на Миколаїв, Кривий Ріг.

У Дніпрі в ОВА повідомили, що звуки вибухів, які було чути, – це бойова робота наших сил протиповітряної оборони.

ОНОВЛЕННЯ