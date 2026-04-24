Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері п'ятниці, 24 квітня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Група БпЛА із Сумщини у напрямку Чернігівщини.
- БпЛА із Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА курсом на Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв.
- Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода/Лубен.
- Нові групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.
ОНОВЛЕННЯ
- Одещина: БпЛА курсом на Вилкове.
- Харківщина: БпЛА у напрямку Золочева.
- Миколаївщина: БпЛА курсом на Миколаїв, Снігурівку.
- БпЛА курсом на Херсон.
- Нові БпЛА курсом на Миколаїв, Кривий Ріг.
У Дніпрі в ОВА повідомили, що звуки вибухів, які було чути, – це бойова робота наших сил протиповітряної оборони.
ОНОВЛЕННЯ
- БпЛА у напрямку Запоріжжя.
- Декілька груп БпЛА із Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА з Чернігівщини у напрямку Яготина (Київщина).
- Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград, Кам'янське.
- БпЛА у напрямку Харкова.
