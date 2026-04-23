Мінус 11 "Шахедів" та 4 дрони-розвідники: бойова робота операторів ПКШР "Стрікс". ВIДЕО
Підрозділи протиповітряної оборони продовжують ефективно відбивати масовані атаки російських терористів, які дедалі частіше використовують комбіновані удари дронами різних типів. Про чергові успіхи у захисті українського неба повідомили оператори ПКШР "Стрікс". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Завдяки вчасній підтримці та забезпеченню, захисникам вдалося ліквідувати значну кількість ворожих цілей, що загрожували мирним містам та інфраструктурі.
Перелік знищених цілей:
Ударні БпЛА: 11 одиниць типу "Shahed" (Герань-2);
Дрони-розвідники: 2 одиниці "Zala" та 1 одиниця "Supercam", які ворог використовує для коригування вогню;
Імітаційні цілі: 1 одиниця "Гербера" (дешевий аналог "Шахеда", що використовується для виснаження ППО).
