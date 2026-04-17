Понад 50% ворожих повітряних цілей глушаться засобами РЕБ, - Сухопутні війська ЗСУ

Засоби радіоелектронної боротьби відіграють ключову роль у протиповітряній обороні України та нейтралізують понад половину російських повітряних цілей.

Про це в інтерв'ю "Оборонці" повідомив начальник управління РЕБ Сухопутних військ Максим Скорецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Розвиток РЕБ

"РЕБ може нейтралізувати повітряну загрозу ще до її заходу на ціль. Він давить канали управління, глушить навігацію, передачу відео. Через це ворожий дрон втрачає управління, не долетівши до бажаного об'єкту, або промахується на відчутну відстань", - пояснив він.

Скорецький зазначив, що протиповітряна оборона є складною системою, де різні елементи доповнюють один одного, а РЕБ дозволяє знижувати ефективність ворожих атак завчасно.

За його словами, наразі понад 50% повітряних цілей противника нейтралізуються саме завдяки роботі українських РЕБів.

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РЕБ впливає на навігацію ракет РФ

"Я б сказав, що логіка зворотня. Саме через нашу успішну роботу росіяни змушені розвивати свої апарати. Спочатку ми розробляємо нове рішення, їхні удари стають неефективними, а потім вони починають еволюціонувати та покращувати свої дрони", - додав Скорецький.

Він також зазначив, що у деяких аспектах українські фахівці випереджають росіян завдяки прогнозуванню їхніх подальших кроків. Також українські РЕБ впливають на навігацію крилатих ракет РФ, що знижує ефективність ударів.

"Фактично ми глушимо головну систему наведення і змушуємо ворожу ракету переключитися на менш ефективний спосіб побачити ціль й промахнутись", - додав він.

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