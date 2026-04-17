Более 50% вражеских воздушных целей глушатся средствами РЭБ, - Сухопутные войска ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы играют ключевую роль в противовоздушной обороне Украины и нейтрализуют более половины российских воздушных целей.

Об этом в интервью "Оборонці" сообщил начальник управления РЭБ Сухопутных войск Максим Скорецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Развитие РЭБ

"РЭБ может нейтрализовать воздушную угрозу еще до ее наступления на цель. Оно подавляет каналы управления, глушит навигацию, передачу видео. Из-за этого вражеский дрон теряет управление, не долетев до желаемого объекта, или промахивается на ощутимое расстояние", - сказал он.

Скорецкий отметил, что противовоздушная оборона представляет собой сложную систему, в которой различные элементы дополняют друг друга, а РЭБ позволяет своевременно снижать эффективность вражеских атак.

По его словам, в настоящее время более 50% воздушных целей противника нейтрализуются именно благодаря работе украинских РЭБ.

РЭБ влияет на навигацию ракет РФ

"Я бы сказал, что логика обратная. Именно из-за нашей успешной работы россияне вынуждены развивать свои аппараты. Сначала мы разрабатываем новое решение, их удары становятся неэффективными, а затем они начинают эволюционировать и улучшать свои дроны", - добавил Скорецкий.

Он также отметил, что в некоторых аспектах украинские специалисты опережают россиян благодаря прогнозированию их дальнейших шагов. Также украинские РЭБ влияют на навигацию крылатых ракет РФ, что снижает эффективность ударов.

"Фактически мы глушим главную систему наведения и заставляем вражескую ракету переключиться на менее эффективный способ обнаружения цели и промахнуться", - добавил он.

