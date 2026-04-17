Украина планирует производить ПВО совместно с партнерами. Мы ищем антибаллистику, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует совместно с партнерами производить системы противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Фактически ежедневно на политическом уровне, на военном – в коммуникации с партнерами ради ПВО. Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону – все необходимые форматы ПВО – системы, ракеты и т.д.", – рассказал он.

Зеленский отметил, что из-за войны в Иране существуют риски для поставок оружия в Украину.

"Германия, Норвегия, Италия, Нидерланды – сейчас Швеция в Украине – визиты на этой неделе были именно об этом – чтобы мы весной, летом могли сохранять устойчивость Украины, силу Украины, чтобы у России не было соблазна думать, что рост цен на нефть и нестабильность в мире могут России чем-то помочь в войне", – добавил он.

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Помощь Украине

По словам президента, как только будет разблокирован европейский пакет для Украины, это откроет средства и на оборону.

"Важно, чтобы не было ни одного даже намека на ослабление Украины – только с этим со временем дипломатия сработает", - подчеркнул он.

Ближний Восток

Также глава государства сегодня будет принимать участие во встрече по Ормузскому проливу.

Многие лидеры собираются для координации, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен. И об этом проливе повторяет почти то же, что мы говорили о Черном море в 22-м и 23-м годах, когда россияне пытались нам заблокировать Черное море.

Украина эту задачу решила. Теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море – это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема. Безопасность нужно защищать совместно, мы надеемся, что выводы партнеров по всем вызовам, которые есть сейчас, будут сильными", - подытожил президент.