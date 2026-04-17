Україна планує виробляти ППО разом із партнерами. Ми шукаємо антибалістику, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує разом із партнерами виготовляти системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо", - розповів він.

Зеленський зауважив, що через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну.

"Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди – зараз Швеція в Україні – візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, силу України, щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні", - додав він.

Допомога Україні

За словами президента, щойно буде розблоковано європейський пакет для України, це відкриє кошти і на оборону.

"Важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України – тільки з цим із часом дипломатія спрацює", - наголосив він.

Близький Схід

Також глава держави сьогодні братиме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки.

Багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-му та 23-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море.

Україна це завдання вирішила. Тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно, ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними", - підсумував президент.

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