Запаси протибалістичної ППО можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність обстрілів, - Зеленський

Запаси протиповітряної оборони України можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність російських повітряних атак.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю авторській програмі Buitenhof на нідерландському ТБ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що Україна має рішення для боротьби з дронами, але гостро потребує протибалістичної ППО.

"У нас є все, щоб знищувати "шахеди", але немає достатньо систем Patriot чи подібних. Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями", - пояснив він.

За його словами, потреба в ППО напряму залежить від інтенсивності російських атак, які тривають фактично безперервно.

