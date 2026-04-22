УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10500 відвідувачів онлайн
Новини ППО України дефіцит ракет для систем ППО
2 155 39

Запаси протибалістичної ППО можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність обстрілів, - Зеленський

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

Запаси протиповітряної оборони України можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність російських повітряних атак.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю авторській програмі Buitenhof на нідерландському ТБ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Глава держави зазначив, що Україна має рішення для боротьби з дронами, але гостро потребує протибалістичної ППО.

"У нас є все, щоб знищувати "шахеди", але немає достатньо систем Patriot чи подібних. Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями", - пояснив він.

За його словами, потреба в ППО напряму залежить від інтенсивності російських атак, які тривають фактично безперервно.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) ППО (4053) війна в Україні (8153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Військова таємниця: "Нє, нє слишал". Може звіт вже на електронку у фсб відправиш.
показати весь коментар
22.04.2026 19:07 Відповісти
+10
Це ти що даєш рашистам сигнал що можна обстрілювати Україну ? він справді довбень, чи робить це свідомо , за що Україні ось це .
показати весь коментар
22.04.2026 19:13 Відповісти
+9
Де ЗКР "Кільчень" і ЗРК "Корал" ?
показати весь коментар
22.04.2026 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військова таємниця: "Нє, нє слишал". Може звіт вже на електронку у фсб відправиш.
показати весь коментар
22.04.2026 19:07 Відповісти
Це і є наслідки, блокування зеленським, роботи підприємств ОПК України з 2019 року та ДОЗ!!!
Генпрокурор та керівники ДБР і БЕБ з панятими, ще не прийшли, як і обіцяв на 💯%🤑🤑🤑 отой на посаді в ГПУ?????
показати весь коментар
22.04.2026 19:37 Відповісти
Як ти вже заїбав зливати інформацію про обороздатність держави в ЗМІ! Куди і коли цього разу намилишся від массованох ракетно-дроновох атаків кацапів по Україні? В Оман, чи Ізраїль. Коли нам чекати? 🤬
показати весь коментар
22.04.2026 19:38 Відповісти
і тоді внєзапно навкруги мене не буде жодного Петріоту.

тобто не зміниться нічого
показати весь коментар
22.04.2026 19:07 Відповісти
Де ЗКР "Кільчень" і ЗРК "Корал" ?
показати весь коментар
22.04.2026 19:08 Відповісти
Про першу можна забути. Другу ніби лише зараз починають разом з іспанцями робити. Але коли воно піде в серію, (якщо взагалі піде) невідомо.
показати весь коментар
22.04.2026 19:11 Відповісти
10-15 лет и все будет(при удачных обстоятельствах). Держитесь там.
показати весь коментар
22.04.2026 19:31 Відповісти
дєнєг нєт, но ви дєржитєсь. удачі вам і харошева настраєнія
показати весь коментар
22.04.2026 19:42 Відповісти
Та отож.
показати весь коментар
22.04.2026 19:45 Відповісти
З якого часу Президент?. не доходиля?
показати весь коментар
22.04.2026 19:09 Відповісти
Тепер дошло. влада, хочу в руках.
показати весь коментар
22.04.2026 19:10 Відповісти
А шо там твої родичі? Може поділяться своїми пращами та стрілами?
показати весь коментар
22.04.2026 19:09 Відповісти
Де "Кольчуга-2" ?
показати весь коментар
22.04.2026 19:10 Відповісти
Там де ключ на 32.
показати весь коментар
22.04.2026 19:11 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 19:14 Відповісти
https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/ «КОЛЬЧУГА». ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
показати весь коментар
22.04.2026 19:18 Відповісти
так це було ще до Пришестя
показати весь коментар
22.04.2026 19:30 Відповісти
Та отож
показати весь коментар
22.04.2026 19:31 Відповісти
який сенс писати про те, як було до найвеличнішого ?

може ти проти єднання ?
показати весь коментар
22.04.2026 19:41 Відповісти
А вот это не стоит).
показати весь коментар
22.04.2026 19:55 Відповісти
якщо вже не стоїть, то тут вже нічого не поробиш
показати весь коментар
23.04.2026 07:36 Відповісти
Уhttps://autoconsulting.ua/article.php?sid=36500 кроборонпром" готов начать производство "Кольчуга-2"
показати весь коментар
22.04.2026 19:14 Відповісти
Це ти що даєш рашистам сигнал що можна обстрілювати Україну ? він справді довбень, чи робить це свідомо , за що Україні ось це .
показати весь коментар
22.04.2026 19:13 Відповісти
"рускіє ітак фсьо знают!"
показати весь коментар
22.04.2026 19:24 Відповісти
Кращого агента рашки годі й придумати..
показати весь коментар
22.04.2026 19:14 Відповісти
Боже яким вумним став зєля, аж страшно ! А коли Чонгар розміновував і Україну кацапам здавав? Де був той розум? А коли закривав ракетні програми? А коли на пару з єрмаком розкрадали державний бюджет?
А тепер, раптом став державником в захисником семітів . Але ж семіти не є не є українськими громадянами . Зеля опамятайся , бо від твоїх розумів і ТЦК в українців сраки горять . І терпець рано чи пізно закінчиться і побіжиш ти в Ізраїль як янукович до ***** в Ростов.
показати весь коментар
22.04.2026 19:16 Відповісти
Набагато дешевше і еффективніше зупинити інтенсивність російських повітряних атак - обстрілюючи російські заводи і бази.
показати весь коментар
22.04.2026 19:18 Відповісти
Зєля, не грай вар'я́та. Українці знають, що усі запаси протибалістичної ППО ти прикопав під асфальтом. На чорний день?
Кур-р-рва...
показати весь коментар
22.04.2026 19:25 Відповісти
З таким інформатором росіі і розвідку мати не треба . Цей дурень завчасно про все розказує сам....
показати весь коментар
22.04.2026 19:29 Відповісти
Не бійся Зеля. По ''дружбі'' рашисти не попадуть. Ти ще рашистам газ ввімкни
показати весь коментар
22.04.2026 19:33 Відповісти
І пошлеш Арахамію в Туреччину домовлятися про мир, на що і розраховує Трамп...
показати весь коментар
22.04.2026 19:36 Відповісти
Все докладай в Кремля, як твій дурак Федоров та Сирський.
показати весь коментар
22.04.2026 19:40 Відповісти
Так ЗЕхворе непорозуміння кремлю доповідає.
показати весь коментар
22.04.2026 20:15 Відповісти
Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями", - пояснив він. "зелений зрадник" котрий своїми руками.по вказівці куйла після приходу до влади похоронив ракетну програму Петра і України.("ЗЕЗРАДНИК" У ВІДКРИТУ ІНФОРМУЄ КУЙЛА ,ПРО НАЯВНІСТЬ ,ЧИ ТО ПРО ВІДСУТНІСТЬ ,ПРОТИБАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
показати весь коментар
22.04.2026 20:47 Відповісти
Воодушевил.
показати весь коментар
22.04.2026 21:23 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 21:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y2HWArKdUgo Гори Тварюко - офіційний кліп | Лірична пісня про війну | Український хіт
показати весь коментар
23.04.2026 01:00 Відповісти
 
 