Запаси протибалістичної ППО можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність обстрілів, - Зеленський
Запаси протиповітряної оборони України можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність російських повітряних атак.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю авторській програмі Buitenhof на нідерландському ТБ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Глава держави зазначив, що Україна має рішення для боротьби з дронами, але гостро потребує протибалістичної ППО.
"У нас є все, щоб знищувати "шахеди", але немає достатньо систем Patriot чи подібних. Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями", - пояснив він.
За його словами, потреба в ППО напряму залежить від інтенсивності російських атак, які тривають фактично безперервно.
Що передувало?
- Раніше Зеленський, коментуючи затримку поставок ракет до Patriot, зазначав, що ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому.
- Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
- 10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
- 10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія ракет для Patriot.
