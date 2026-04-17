США попередили Європу про затримки постачання зброї через дефіцит запасів

Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі затримки у виконанні раніше укладених контрактів на постачання озброєння через виснаження оборонних запасів.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За наявною інформацією, йдеться про постачання озброєння, яке було придбане в межах програми прямих іноземних військових продажів (FMS), але ще не було відвантажене замовникам. Офіційні структури США поки не коментують ситуацію.

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Причини затримок і навантаження на оборонну промисловість

За даними джерел, американський оборонно-промисловий комплекс працює на межі можливостей через різке зростання попиту на озброєння. Виснаження запасів пов’язують з конфліктами та масштабними військовими поставками останніх років.

Зокрема, після початку інтенсивних бойових дій у різних регіонах світу США значно збільшили використання ракет-перехоплювачів, у тому числі для систем Patriot. Частина цих боєприпасів також критично важлива для захисту України від ракетних атак.

Додатковий тиск на запаси створюють регулярні повітряні атаки в регіоні Близького Сходу, де активно застосовуються ракети та безпілотники. Це змушує США перерозподіляти ресурси між союзниками.

"Американська оборонна промисловість не встигає за стабільно високим попитом", — зазначають джерела.

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Наслідки для союзників і оборонних контрактів

Очікується, що затримки найбільше можуть зачепити країни Скандинавії та Балтії, які активно оновлюють свої оборонні спроможності.

Питання постачання озброєння обговорюється також у контексті посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йдеться про прискорення передачі ракет до систем IRIS-T і для винищувачів F-16 у межах окремих оборонних домовленостей із європейськими виробниками.

Окремі експерти зазначають, що ситуація демонструє зростаючий дефіцит високотехнологічних засобів ППО на глобальному ринку.

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