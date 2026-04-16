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Новини Програма PURL
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Зеленський відреагував на заяву Венса: Сподіваюсь, США не припинять постачання дефіцитних систем за програмою PURL

Зеленський про допомогу США: Програма PURL має діяти

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання Україні дефіцитних систем за програмою PURL, попри заяви американського віцепрезидента Джей Ді Венса про згортання фінансування.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський сподівається, що США не вийдуть з PURL

Зеленського попросили прокоментувати заяву Венса про те, що він пишається тим, що США припинили фінансування України.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем. Для нас це ключове. Ми використовуємо для цього (закупівлі зброї, - ред.) не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що програма для закупівлі озброєння PURL працює під контролем генсека НАТО.

"Він є менеджером цього процесу. Це дуже складно, і це правда, знайти фінансування на цю програму. Я сподіваюсь, що вони цю програму не закриють. Це важливо як для України, так і важливо для Сполучених Штатів. Це і зв'язок з Європою, показувати єдність... Але враховуючи ризики збільшення ескалації на Близькому Сході, такі ризики можуть бути. Чому віцепрезидент в такий спосіб це прокоментував? Будь ласка, запитайте його", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Читайте також: Припинення фінансування України - це одне з того, чим я найбільше пишаюся, - Венс

Автор: 

Зеленський Володимир (28446) зброя (7941) США (26975) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+11
Він сподівається!!! Це я можу сподіватися а ти повинен зробити усе щоб постачання відбувалося. Не можеш? Пішов нах!
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16.04.2026 19:12 Відповісти
+8
Нафуя він у полеміку вступає? Та ще й з дегенератом? Не тримається язик у роті, чи дурні думки у голові? Він хоче знову гризню влаштувати, як минулого року в Овальному кабінеті, після чого Україна довший час без поставок залишилась? Блін, коли два піарники прчинають батл, получаються піяри ( гризня).
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16.04.2026 19:34 Відповісти
+5
Найкраще, якби зеля сказав- я устал, я ухожу
А ми вже якось без тебе...
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16.04.2026 19:28 Відповісти

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