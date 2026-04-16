Зеленський відреагував на заяву Венса: Сподіваюсь, США не припинять постачання дефіцитних систем за програмою PURL

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання Україні дефіцитних систем за програмою PURL, попри заяви американського віцепрезидента Джей Ді Венса про згортання фінансування.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський сподівається, що США не вийдуть з PURL

Зеленського попросили прокоментувати заяву Венса про те, що він пишається тим, що США припинили фінансування України.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем. Для нас це ключове. Ми використовуємо для цього (закупівлі зброї, - ред.) не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що програма для закупівлі озброєння PURL працює під контролем генсека НАТО.

"Він є менеджером цього процесу. Це дуже складно, і це правда, знайти фінансування на цю програму. Я сподіваюсь, що вони цю програму не закриють. Це важливо як для України, так і важливо для Сполучених Штатів. Це і зв'язок з Європою, показувати єдність... Але враховуючи ризики збільшення ескалації на Близькому Сході, такі ризики можуть бути. Чому віцепрезидент в такий спосіб це прокоментував? Будь ласка, запитайте його", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

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