Зеленский отреагировал на заявление Вэнса: Надеюсь, США не остановят поставки дефицитных систем по программе PURL

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не остановят поставки Украине дефицитных систем в рамках программы PURL, несмотря на заявления американского вице-президента Джей Ди Вэнса о сокращении финансирования.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский надеется, что США не выйдут из PURL

Зеленского попросили прокомментировать заявление Вэнса о том, что он гордится тем, что США остановили финансирование Украины.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты не остановят поставки нам дефицитных систем. Для нас это ключевой момент. Мы используем для этого (закупки оружия, - ред.) не американские, а европейские деньги, включая поддержку Нидерландов", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что программа по закупке вооружения PURL работает под контролем генсека НАТО.

"Он является менеджером этого процесса. Это очень сложно, и это правда, найти финансирование для этой программы. Я надеюсь, что они эту программу не закроют. Это важно как для Украины, так и для Соединенных Штатов. Это и связь с Европой, демонстрация единства... Но учитывая риски усиления эскалации на Ближнем Востоке, такие риски могут быть. Почему вице-президент так это прокомментировал? Пожалуйста, спросите его", - сказал Зеленский.

Читайте также: На днях обеспечены дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, - Зеленский

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США остановили финансирование Украины.

Читайте также: Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс

Зеленский Владимир (23959) оружие (10391) США (29188) Джей Ди Вэнс (205)
Він сподівається!!! Це я можу сподіватися а ти повинен зробити усе щоб постачання відбувалося. Не можеш? Пішов нах!
16.04.2026 19:12 Ответить
Найкраще, якби зеля сказав- я устал, я ухожу
А ми вже якось без тебе...
16.04.2026 19:28 Ответить
Нафуя він у полеміку вступає? Та ще й з дегенератом? Не тримається язик у роті, чи дурні думки у голові? Він хоче знову гризню влаштувати, як минулого року в Овальному кабінеті, після чого Україна довший час без поставок залишилась? Блін, коли два піарники прчинають батл, получаються піяри ( гризня).
16.04.2026 19:34 Ответить
Срати ротом - тільки на це у тебе вистачає розумового розвитку
16.04.2026 19:47 Ответить
потворне пеерекладання з хаорої голови на здорову, трампістів друзів ***** і орбана відбилити це твоя методика, може ще сцаря відбилиш?
16.04.2026 20:38 Ответить
Кацапе, погана гра! Не заплатять...
16.04.2026 20:48 Ответить
Не сподівайся, а дій - використай, як важіль, корабельну сосну!
16.04.2026 19:13 Ответить
Одної може не вистачить.
16.04.2026 19:23 Ответить
Мар'яна Безвугла вже готується на цю місію
Манік, педік, качнути губи і перса і наведена краса. Бійся світ !
16.04.2026 19:29 Ответить
А як же з тезою "вор должєн сідєть в тюрьме!"?
16.04.2026 20:31 Ответить
краще б на міндича відреагував чи свіжевідпущеного шуфрича. Шо тобі,зєля ,до того венса
16.04.2026 19:36 Ответить
«Я сподіваюся», - каже президент воюючої країни. Яка кабзда!!! У мене є мрія, щоб цей хрипатий сів, а все його майно розпродали й віддали на відбудову.
16.04.2026 19:37 Ответить
Він пишається що "кинув" Україну, на будапештський меморандум згідно якого Україна знищила третій ядерний потенціал у Світі у тому числі 1,4 тис. беєголовок разом з ракетами були націлені на США в обмін на гарантії беспеки. Цім може пишатися або дебіл або ворог США. Якщо в Україні була справжня українська влада вони дозволити собі не змогли а так кожен день гинуть українськи захисники і цівільні громадяни.
16.04.2026 19:44 Ответить
да что вы все гоните на нашего президента а сами где у меня дети 4год воюют а вы тут *******
16.04.2026 19:45 Ответить
Не за кацапів часом?😡😡😡
16.04.2026 20:06 Ответить
Незламний ти наш,продовжуй підказувати ворогам,де наші больові точки. У тебе так гарно виходить! А сам до Мадриду,Оману,Лондону... А як ти у Києві- то й обстрілів немає.
16.04.2026 19:51 Ответить
Зеленський зазначив, що програма для закупівлі озброєння PURL працює під контролем генсека НАТО.

"Він є менеджером цього процесу. а я накуй нікому не потрібний від слова "взагалі"
16.04.2026 19:53 Ответить
сына прости но эта пидоросня меня бесит ждув ас люблю
16.04.2026 19:55 Ответить
4 основних питання: 1. Для чого ти закрило всі ракетні програми? 2. Для чого ти розмінувало Чонгар і Маріупіль? 3. Чому не сидить баканов? 4. Де ти заховало всі вкрадені в українців сотні мільярди доларів? Всі решта питання - пізніше...
16.04.2026 20:00 Ответить
Він стоїть в стороні і на щось сподівається, якость само і в такому дусі..зате двушки відправляє без затримок..
16.04.2026 20:15 Ответить
на сторони один в второй покровск 3года ******** добропилья а где сейчас не скажу
16.04.2026 20:27 Ответить
Фінансування ще рік тому звернули. А продавати зброю штати продовжать, інакше виробники Венса з Трампом разом з їх лайном з'їдять без солі.
16.04.2026 20:40 Ответить
боже раскажите эту всем но не нашим ребятам
16.04.2026 20:58 Ответить
 
 