Зеленский отреагировал на заявление Вэнса: Надеюсь, США не остановят поставки дефицитных систем по программе PURL

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не остановят поставки Украине дефицитных систем в рамках программы PURL, несмотря на заявления американского вице-президента Джей Ди Вэнса о сокращении финансирования.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленского попросили прокомментировать заявление Вэнса о том, что он гордится тем, что США остановили финансирование Украины.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты не остановят поставки нам дефицитных систем. Для нас это ключевой момент. Мы используем для этого (закупки оружия, - ред.) не американские, а европейские деньги, включая поддержку Нидерландов", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что программа по закупке вооружения PURL работает под контролем генсека НАТО.

"Он является менеджером этого процесса. Это очень сложно, и это правда, найти финансирование для этой программы. Я надеюсь, что они эту программу не закроют. Это важно как для Украины, так и для Соединенных Штатов. Это и связь с Европой, демонстрация единства... Но учитывая риски усиления эскалации на Ближнем Востоке, такие риски могут быть. Почему вице-президент так это прокомментировал? Пожалуйста, спросите его", - сказал Зеленский.

Читайте также: На днях обеспечены дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, - Зеленский

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США остановили финансирование Украины.

Читайте также: Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс