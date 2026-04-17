РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО
2 775 20

США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за дефицита запасов

Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных задержках в выполнении ранее заключенных контрактов на поставку вооружения из-за истощения оборонных запасов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По имеющейся информации, речь идет о поставках вооружения, которое было приобретено в рамках программы прямых иностранных военных продаж (FMS), но еще не было отгружено заказчикам. Официальные структуры США пока не комментируют ситуацию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причины задержек и нагрузка на оборонную промышленность

По данным источников, американский оборонно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей из-за резкого роста спроса на вооружение. Истощение запасов связывают с конфликтами и масштабными военными поставками последних лет.

В частности, после начала интенсивных боевых действий в различных регионах мира США значительно увеличили использование ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot. Часть этих боеприпасов также критически важна для защиты Украины от ракетных атак.

Дополнительную нагрузку на запасы создают регулярные воздушные атаки в регионе Ближнего Востока, где активно применяются ракеты и беспилотники. Это вынуждает США перераспределять ресурсы между союзниками.

"Американская оборонная промышленность не успевает за стабильно высоким спросом", - отмечают источники.

Последствия для союзников и оборонных контрактов

Ожидается, что задержки больше всего могут затронуть страны Скандинавии и Балтии, которые активно обновляют свои оборонные возможности.

Вопрос поставок вооружения обсуждается также в контексте усиления противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет об ускорении передачи ракет для систем IRIS-T и для истребителей F-16 в рамках отдельных оборонных соглашений с европейскими производителями.

Некоторые эксперты отмечают, что ситуация демонстрирует растущий дефицит высокотехнологичных средств ПВО на глобальном рынке.

Автор: 

Европа (2350) оружие (10391) США (29194)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Як це дефіцит? США виявилися мильною бульбашкою у військовому плані? Чи хтось просто пи₴дить?
показать весь комментарий
17.04.2026 02:58 Ответить
+8
Блазень догосподарювався Ще один ідіот з Тегереном за три дні
показать весь комментарий
17.04.2026 02:31 Ответить
+7
Усі останні дії США в інтересах Росії 😏. Збіг не думаю
показать весь комментарий
17.04.2026 05:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді давайте що є в наявності : двадцять Трайдентів II і Огайо на пару днів.
показать весь комментарий
17.04.2026 02:06 Ответить
Ракетам Трайдент ІІ сорок років. Після провалів запусків у Великій Британії краще не ризикувати.
показать весь комментарий
17.04.2026 08:50 Ответить
Дурня! Українська "Fire Point» з видатним Генеральним Конструктором Штіллерманом легко замінить європейцям США, бо тільки ФЛАМІНГІВ виробляє 3000 шт. на рік. А ще вона виробляє купу дронів, які ЦАР вже домовився постачати в арабські країни.

НЕМАЄ ПРИЧИН ДЛЯ ПАНІКИ!
показать весь комментарий
17.04.2026 08:59 Ответить
ЩОСЬ США ЗАДУМАЛИ !)
показать весь комментарий
17.04.2026 02:15 Ответить
США задумали використовувати "Петріоти", але забули навчитись цьому у ЗСУ і тому всрали всі ракети ні на що.
показать весь комментарий
17.04.2026 03:48 Ответить
Ну тут є два варіанти: або правопівні просто тупі і не вміють у військову стратегію, або завдання МАГА - зливати США під рашку в усіх планах, в том числі і безрезультатно всераючі весь ракетний арсенал США.
показать весь комментарий
17.04.2026 03:45 Ответить
Може в цьому і полягає наказ від пуйла для трумпа атакувати Іран...
показать весь комментарий
17.04.2026 02:59 Ответить
Patriot РАС-3 ракет скоро для Європи не буде.
Все піде на Близькій Схід.
Араби платять вдвічі більші ціни за ракети, щоб отримати їх першими. Хтось заплатив 7мільйонів $ за одну ракету РАС-3 в 2021-2022 і досі їх не отримав.
Для Пентагона ціна $4.1мільйонів, для Ізраїля ********** і літаки F-15 і F-35, як допомога - безкоштовно.
показать весь комментарий
17.04.2026 04:57 Ответить
Пентагон офіційно надав компанії Lockheed Martin контракт на суму 4,76 мільярда доларів 9 квітня 2026 року для прискорення виробництва перехоплювачів PAC-3 MSE. Цей крок є продовженням семирічного рамкового договору, укладеного в січні 2026 року, який передбачає більш ніж потроєння річної потужності до 2 000 одиниць до 2030 року.

Виробництво масштабується від рекордних 620 одиниць, поставлених у 2025 році, до кінцевої мети - 2 000 на рік.
показать весь комментарий
17.04.2026 05:00 Ответить
Сполучені Штати також мають затримки у виконанні раніше укладених контрактів із за технічних проблем.
Наприклад, Northrop Grumman має затримки у виробництві передових радарів для F-35 в рамках триваючої модернізації.
Передбачається, що новинка допоможе ефективніше виявляти, відстежувати та знищувати ворога.
Нові винищувачі конструктивно непридатні для встановлення старих радарів, що використовуються нині, і, поки їх не обладнають новими, придатні лише для навчальних польотів.
Якщо затримки збережуться і наступного року, більш як 100 винищувачів F-35 буде поставлено без радарів.
показать весь комментарий
17.04.2026 06:04 Ответить
Туфта це все. Зброя є! Політичної волі та бажання постачати в необхідній кількості немає!!!
показать весь комментарий
17.04.2026 06:54 Ответить
А що ми? Самі в виробляємо зброю, чи тільки їздить Лідор по світу і просить дайте?
показать весь комментарий
17.04.2026 07:10 Ответить
І чого було з такими "картами" воювати з Іраном!
показать весь комментарий
17.04.2026 07:12 Ответить
думаю дорослі пацани, котрі в сша зброю виготовляють, ще навіть не відчули що хтось стріляти почав, а зари клован трамп їм розповідатиме що їм наробив жахливий байден
показать весь комментарий
17.04.2026 08:05 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4859244-tramp-zaiavyv-pro-bezmezhni-zapasy-zbroi-ssha
показать весь комментарий
17.04.2026 08:28 Ответить
А як же свєрхдєржава і першая армія в мірє? Оце тобі сша обісралися, а ще навіть з Китаєм і Сосією не воювали. Представляю що було б аби Україна не розбила рашистів і Сосія разом з іраном, північною кореєю і Китаєм разом виступили б проти сцишиа. Да Тромб повинен всіх українців в жопу цілувати що за ті копійки які давав Байден, Україна майже знищила самого головного їхнього ворога
показать весь комментарий
17.04.2026 08:55 Ответить
 
 