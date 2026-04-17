США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за дефицита запасов
Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных задержках в выполнении ранее заключенных контрактов на поставку вооружения из-за истощения оборонных запасов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По имеющейся информации, речь идет о поставках вооружения, которое было приобретено в рамках программы прямых иностранных военных продаж (FMS), но еще не было отгружено заказчикам. Официальные структуры США пока не комментируют ситуацию.
Причины задержек и нагрузка на оборонную промышленность
По данным источников, американский оборонно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей из-за резкого роста спроса на вооружение. Истощение запасов связывают с конфликтами и масштабными военными поставками последних лет.
В частности, после начала интенсивных боевых действий в различных регионах мира США значительно увеличили использование ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot. Часть этих боеприпасов также критически важна для защиты Украины от ракетных атак.
Дополнительную нагрузку на запасы создают регулярные воздушные атаки в регионе Ближнего Востока, где активно применяются ракеты и беспилотники. Это вынуждает США перераспределять ресурсы между союзниками.
"Американская оборонная промышленность не успевает за стабильно высоким спросом", - отмечают источники.
Последствия для союзников и оборонных контрактов
Ожидается, что задержки больше всего могут затронуть страны Скандинавии и Балтии, которые активно обновляют свои оборонные возможности.
Вопрос поставок вооружения обсуждается также в контексте усиления противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет об ускорении передачи ракет для систем IRIS-T и для истребителей F-16 в рамках отдельных оборонных соглашений с европейскими производителями.
Некоторые эксперты отмечают, что ситуация демонстрирует растущий дефицит высокотехнологичных средств ПВО на глобальном рынке.
НЕМАЄ ПРИЧИН ДЛЯ ПАНІКИ!
Все піде на Близькій Схід.
Араби платять вдвічі більші ціни за ракети, щоб отримати їх першими. Хтось заплатив 7мільйонів $ за одну ракету РАС-3 в 2021-2022 і досі їх не отримав.
Для Пентагона ціна $4.1мільйонів, для Ізраїля ********** і літаки F-15 і F-35, як допомога - безкоштовно.
Виробництво масштабується від рекордних 620 одиниць, поставлених у 2025 році, до кінцевої мети - 2 000 на рік.
Наприклад, Northrop Grumman має затримки у виробництві передових радарів для F-35 в рамках триваючої модернізації.
Передбачається, що новинка допоможе ефективніше виявляти, відстежувати та знищувати ворога.
Нові винищувачі конструктивно непридатні для встановлення старих радарів, що використовуються нині, і, поки їх не обладнають новими, придатні лише для навчальних польотів.
Якщо затримки збережуться і наступного року, більш як 100 винищувачів F-35 буде поставлено без радарів.