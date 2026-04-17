США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за дефицита запасов

Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных задержках в выполнении ранее заключенных контрактов на поставку вооружения из-за истощения оборонных запасов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По имеющейся информации, речь идет о поставках вооружения, которое было приобретено в рамках программы прямых иностранных военных продаж (FMS), но еще не было отгружено заказчикам. Официальные структуры США пока не комментируют ситуацию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причины задержек и нагрузка на оборонную промышленность

По данным источников, американский оборонно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей из-за резкого роста спроса на вооружение. Истощение запасов связывают с конфликтами и масштабными военными поставками последних лет.

В частности, после начала интенсивных боевых действий в различных регионах мира США значительно увеличили использование ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot. Часть этих боеприпасов также критически важна для защиты Украины от ракетных атак.

Дополнительную нагрузку на запасы создают регулярные воздушные атаки в регионе Ближнего Востока, где активно применяются ракеты и беспилотники. Это вынуждает США перераспределять ресурсы между союзниками.

"Американская оборонная промышленность не успевает за стабильно высоким спросом", - отмечают источники.

Последствия для союзников и оборонных контрактов

Ожидается, что задержки больше всего могут затронуть страны Скандинавии и Балтии, которые активно обновляют свои оборонные возможности.

Вопрос поставок вооружения обсуждается также в контексте усиления противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет об ускорении передачи ракет для систем IRIS-T и для истребителей F-16 в рамках отдельных оборонных соглашений с европейскими производителями.

Некоторые эксперты отмечают, что ситуация демонстрирует растущий дефицит высокотехнологичных средств ПВО на глобальном рынке.

