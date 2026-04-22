Україні зараз більше потрібні ракети до системи Patriot, а не пускові установки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз потребує ракет до системи ППО Patriot.
Про це він сказав в інтерв’ю авторській програмі Buitenhof на нідерландському ТБ, інформує Цензор.НЕТ.
Ракети
На запитання, чи обговорював він з прем’єром Нідерландів можливість передачі системи Patriot, яку Амстердам нещодавно придбав у США, Зеленський відповів:
"Звісно, ми дуже цього хочемо. Але зараз ми говоримо не про системи, ми говоримо про ракети. Системи важливі, але сьогодні ракети важливіші, тому кілька разів цієї зими в нас були системи, і вони залишалися іноді порожніми".
Ситуація на фронті
"Цієї зими було дуже важко, але ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні 10 місяців", - сказав він.
Зеленський зазначив, що регулярно відвідує передову, щоб особисто спілкуватися з військовими та дізнаватися про їхні потреби. За його словами, це важливо для підтримки бойового духу: "Вони втомлені, але сильні. Бойовий дух високий".
Що передувало?
- Раніше Зеленський, коментуючи затримку поставок ракет до Patriot, зазначав, що ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому.
- Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
- 10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
- 10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія ракет для Patriot.
