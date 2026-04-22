Україні зараз більше потрібні ракети до системи Patriot, а не пускові установки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз потребує ракет до системи ППО Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю авторській програмі Buitenhof на нідерландському ТБ, інформує Цензор.НЕТ.

Ракети

На запитання, чи обговорював він з прем’єром Нідерландів можливість передачі системи Patriot, яку Амстердам нещодавно придбав у США, Зеленський відповів:

"Звісно, ми дуже цього хочемо. Але зараз ми говоримо не про системи, ми говоримо про ракети. Системи важливі, але сьогодні ракети важливіші, тому кілька разів цієї зими в нас були системи, і вони залишалися іноді порожніми".

Ситуація на фронті

"Цієї зими було дуже важко, але ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні 10 місяців", - сказав він.

Зеленський зазначив, що регулярно відвідує передову, щоб особисто спілкуватися з військовими та дізнаватися про їхні потреби. За його словами, це важливо для підтримки бойового духу: "Вони втомлені, але сильні. Бойовий дух високий".

