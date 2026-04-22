Готуємо нові двосторонні безпекові домовленості з країнами Європи, - Зеленський

Зеленський заслухав доповідь Умєрова

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

Посилення двосторонньої співпраці

"Рустем провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і тепер опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами. На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу", - розповів президент.

Робота експертних та військових команд

Зеленський повідомив, що секретар РНБО доповів також щодо результатах роботи всіх наших експертних та військових команд у регіоні.

"Вдячний кожній країні та всім лідерам за повагу до наших людей і взаємність у співпраці", - додав він.

Нові безпекові домовленості

Крім того, Зеленський і Умєров обговорили завдання також по Європі – після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів.

"Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal. Слава Україні!" - розповів президент.

Топ коментарі
+15
Оо, дякую, бо папередні "безпекові угоди", щось не дуже...
22.04.2026 17:19 Відповісти
+13
це вже по другому колу пішло,
22.04.2026 17:25 Відповісти
+11
Чудо чудесне : маланець з чучмеком керують УКРАЇНЦЯМИ !!!
22.04.2026 17:14 Відповісти
22.04.2026 17:14 Відповісти
Таким чином, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка - 15,95% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,40%, за Юрія Бойка - 11,67%, за Анатолія Гриценка - 6,91%, за Ігоря Смешка - 6,04%, за Олега Ляшка - 5,48%, за Олександра Вілкула - 4,15%, за Руслана Кошулинського - 1,62%.

українець набрав 1,62% які можуть ще бути запитання і до кого
22.04.2026 17:39 Відповісти
Це буде 30-й договір про безпеку і мир? Я вже збився з рахунку. Цей точно допоможе!!!
22.04.2026 17:14 Відповісти
22.04.2026 17:25 Відповісти
Зегевара все "готовит". Знатный повар...
22.04.2026 17:16 Відповісти
22.04.2026 17:19 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову
22.04.2026 17:21 Відповісти
"Наша пісня гарна, нова "😁
22.04.2026 17:22 Відповісти
тільки зє та уморов, тримають стрій всієї європи заразом з близьким і неблизьким сходом!
22.04.2026 17:23 Відповісти
це вже по третьому колу.....ішак усіх за дурнів вважає
22.04.2026 17:26 Відповісти
А хіба безпідставно?
22.04.2026 20:23 Відповісти
А старі, що, скисли? Чи були фейковими, і суто для піару?
22.04.2026 17:27 Відповісти
Сім років лише тільки того,що готує
А як роздятлився на стадіоні він?
22.04.2026 17:29 Відповісти
Вішає лапшу по третьому кругу поки мародере с.шоблою
22.04.2026 17:32 Відповісти
Видно не тільки заслухав, а і занюхав.
22.04.2026 17:33 Відповісти
а старі куди дівати, покласти до сартирно-будапєштського меморандуму, мабуть
22.04.2026 17:34 Відповісти
Чомусь умєров не спішить повертатись в Україну , керує зі штатів .
22.04.2026 17:43 Відповісти
Вже по другому кругу?
22.04.2026 17:47 Відповісти
А потім поїде по другому кругу різними куширями збирати нікчемні папірці?
Грьобаний турьіст, ***!
22.04.2026 20:35 Відповісти
Ішак взявся за старе. Безтолкове чмо продовжує імітувати "бурхливу діяльність".
22.04.2026 21:11 Відповісти
Хватить договорів, Зєля давай результати, давай мир і відбудову або нахер уходит, всерівно давно просрочений
22.04.2026 21:59 Відповісти
А старі вже протухли?
22.04.2026 22:35 Відповісти
 
 