Готуємо нові двосторонні безпекові домовленості з країнами Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

Посилення двосторонньої співпраці

"Рустем провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і тепер опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами. На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу", - розповів президент.

Робота експертних та військових команд

Зеленський повідомив, що секретар РНБО доповів також щодо результатах роботи всіх наших експертних та військових команд у регіоні.

"Вдячний кожній країні та всім лідерам за повагу до наших людей і взаємність у співпраці", - додав він.

Нові безпекові домовленості

Крім того, Зеленський і Умєров обговорили завдання також по Європі – після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів.

"Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal. Слава Україні!" - розповів президент.