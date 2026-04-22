Вже відбувається виконання домовленості з ЄС про розблокування 90 млрд євро для України та нового пакету санкцій проти РФ, - Зеленський

Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба".

Також читайте: Угорщина зняла вето: посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро

"Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно", - додав президент.

Також Зеленський анонсував розмову з лідерами Європи про відкриття кластерів для України, наголосивши, що умови щодо цього вже реалізовані.

Також триває робота щодо посилення санкцій проти Росії та щодо подальшого розвитку європейської енергетичної системи таким чином, щоб Росія втратила можливість маніпулювати енергопостачанням у Європу.

Також читайте: ЄС може погодити 90 млрд євро для України вже сьогодні, - Politico

"Дякую всім, хто допомагає! Сьогодні й завтра – особливо важливі дні для нашої європейської дипломатії. Слава Україні!" - додав він.

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Тепер телемарафет буде процвітати.
22.04.2026 17:10 Відповісти
Дуже потужно Голобородько порушив заборону про санкції проти всього російського і виконав вимоги Орбана і Фіцо. Скільки кцапи будуть заробляти кожен день за допомогу України по реалізації їх нафти? На дрони і ракети вистачить?
22.04.2026 17:16 Відповісти
<*******, дуже задоволене!
очень харашо, владімір!!!

22.04.2026 16:52 Відповісти
22.04.2026 16:52 Відповісти
Гарний подаруночок Путлу Поганому зробив ЦАР на честь 156-ї річниці з дня народження Ульянова-Бланка ( бандитське"погоняло" - Ленін ) - відновив прокачку мацковитської нафти по ДРУЖБІ до Європи , що дає 90 млрд саме на ще 2 роки війни , пане на мирне відновлення Неньки ... Путло вночі відреагувало черговим "салютом" по Неньці!

Якийсь дивний європейський "пакет" для Неньки - "Якщо ти, ЦАР, хочеш мати гроші на дворічне продовження війни та продовження свого ЦАРЮВАННЯ , то й Путло Погане має отримати додаткові гроші на війну проти України!"

ЄВРО-ЦИНІЗМ ЗАШКАЛЮЄ !!!
23.04.2026 07:18 Відповісти
Цікаво, чи всі гроші освоять зміндічать на теренах Неньки, чи вправляться і душєчкі на маскву переправлять?
22.04.2026 17:05 Відповісти
судячи з слова "Неньки", тобі за українську доплачують, кацапе?
23.04.2026 09:40 Відповісти
Ваня? Ви з ОПи? Бо шото дупця Ваша палає!
23.04.2026 10:06 Відповісти
Так, дупця в мене палає і руки чешуться, коли бачу кацапа чи співчуваючого під ВПНом
23.04.2026 16:28 Відповісти
Ви помилились, мосьпане. Я з України, пенсіонер. Українець.
23.04.2026 18:56 Відповісти
В нього білизна теж чорна?...тоді не білизна, а чорнизна...і руки-базуки...

22.04.2026 17:07 Відповісти
"Вони пручались, і не хотіли давати гроші. Але я порішав!"
22.04.2026 17:10 Відповісти
22.04.2026 17:10 Відповісти
22.04.2026 17:16 Відповісти
Если цены на нефть будут высокими весь 2026 год, то РФ получит с Дружбы до 5 млрд долларов прибыли. Украина же разблокировав нефтепровод получит 45 млрд долларов в год кредита ЕС...
23.04.2026 09:12 Відповісти
Де ті дятли,що славили найвеличнішого,бо відмовився подавати на продаж рос.нафту?
Наскільки його стало?
Нафтопровід Дружба зарезервований касапами до 2030, через продовження угоди в 2020.
22.04.2026 17:36 Відповісти
більше цікавить на скільки ще планується знецінення гривні
22.04.2026 17:52 Відповісти
Під час війни може бути інакше? чи аби щось 3,14здонути?
23.04.2026 09:41 Відповісти
під час війни український мільярдер купує найдорожчу нерухомість у світі в Монако за 550 млн доларів. Це не перша його наддорога нерухомість,. Не відстають від нього і інші олігархи і українські багатії, скуповлюючи вілли в кращих куточках Європи. І це все під час війни.
23.04.2026 10:45 Відповісти
Бідні та середні платять податки, багаті платять бухгалтерам і юристам, а надбагаті платять політикам. Це варто повторювати, доки всі його не почують. Чим більше грошей накопичують мільярдери, тим більший їхній контроль над політичною системою, а це означає, що вони платять менше податків, а це означає, що вони накопичують більше, а це означає, що їхній контроль посилюється.
23.04.2026 10:47 Відповісти
господи, яка зрада! а де ж про знецінення гривні? Під час війни тануть льодовики... а ну-ка, приплети й сюди знецінення гривні
23.04.2026 16:26 Відповісти
Таке бабло на горизонті. Треба терміново повертати Міндіча. Більше,ніж він, ніхто не винесе. Досвід не проп'єш.
22.04.2026 20:16 Відповісти
Ну вот теперь можно бабла скоммуниздить. Контроль скорее всего слабенький. Держите карман шире.
22.04.2026 20:53 Відповісти
Піарся швидше, бо не встигнеш, хтось випередить.
22.04.2026 21:31 Відповісти
МОЖЕ ХТО ЗАБУВ ЧИ НЕ ЗНАВ : https://www.youtube.com/watch?v=ACrxv3upeQA
22.04.2026 22:52 Відповісти
Врятуй нас Боже, мародери відчули запах здобичі.
23.04.2026 09:46 Відповісти
 
 