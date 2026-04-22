Вже відбувається виконання домовленості з ЄС про розблокування 90 млрд євро для України та нового пакету санкцій проти РФ, - Зеленський

Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Позика для України

"Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба".

"Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно", - додав президент.

Також Зеленський анонсував розмову з лідерами Європи про відкриття кластерів для України, наголосивши, що умови щодо цього вже реалізовані.

Санкції проти РФ

Також триває робота щодо посилення санкцій проти Росії та щодо подальшого розвитку європейської енергетичної системи таким чином, щоб Росія втратила можливість маніпулювати енергопостачанням у Європу.

"Дякую всім, хто допомагає! Сьогодні й завтра – особливо важливі дні для нашої європейської дипломатії. Слава Україні!" - додав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.