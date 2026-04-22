Угорщина зняла вето: посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро

Посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро та схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії, після чого було запущено формальну письмову процедуру.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Ради ЄС.

"Сьогодні як кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Coreper. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", – повідомив представник Кіпру.

Очікується, що письмова процедура буде завершена завтра вдень.

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Напередодні глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила журналістам, що розраховує на "позитивні рішення" після завершення повноважень Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Очікується, що своєчасне надходження першого траншу стане важливим результатом для України, яка вперше за майже три роки досягла певної стабілізації на фронті.

Як повідомлялося, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодила надання Україні позики у 90 млрд євро на 2026–2027 роки, яка фінансується за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених бюджетними резервами Союзу.

Для отримання фінансування Україна має виконати низку умов, зокрема щодо дотримання верховенства права та боротьби з корупцією. Окремо передбачено, що закупівля озброєнь дозволяється лише в країнах ЄС.