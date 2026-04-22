90 мільярдів євро для України: на що в першу чергу підуть ці кошти?

Угода Європейського Союзу щодо кредиту для України обсягом 90 млрд євро може бути підписана сьогодні, 22 квітня.

Це має забезпечити фінансову підтримку Києва у протистоянні російському вторгненню, повідомляє The Telegraph.

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що очікує "позитивних рішень" після відходу Віктора Орбана з посади прем’єр-міністра Угорщини. Раніше Угорщина тривалий час блокувала цей пакет допомоги.

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"Перші транші фінансування можуть надійти до Києва вже наступного місяця", - додав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Куди підуть кошти

Очікується, що своєчасне надходження першого траншу стане важливим результатом для України, яка вперше за майже три роки досягла певної стабілізації на фронті.

До цього Київ значною мірою покладався на допомогу союзників для компенсації наслідків угорського вето. У межах домовленостей Україна також може отримати щонайменше 60 млрд євро військової допомоги.

Йдеться про фінансування закупівлі американських систем ППО Patriot для протидії російським балістичним ракетам, розвиток українських безпілотних технологій, а також постачання озброєння, зокрема британських ракет Storm Shadow.

"Україні потрібно все вищезазначене. Завжди буде потреба в танках та мобільних захищених вогневих засобах. Системи дальнього ураження також залишаються критично важливими. Україні потрібні "Storm Shadow" та інше сучасне озброєння. Я також хотів би зазначити, що навіть у тактичній зоні все ще існує потреба в базових системах, таких як артилерія та міномети", ‒ зазначив Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, у Європейській Комісії очікують, що перші виплати Україні в межах кредиту обсягом 90 млрд євро можуть бути здійснені вже у другому кварталі цього року.

Як повідомлялося, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодила надання Україні позики на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, яка базується на запозиченнях ЄС на ринках капіталу, забезпечених бюджетними резервами Євросоюзу.

Для отримання фінансування Україна мала виконати низку вимог, зокрема щодо дотримання принципів верховенства права та боротьби з корупцією. Окремо передбачено, що закупівля озброєння дозволяється лише у країнах ЄС. У разі потреби в озброєнні з третіх країн вони мають укласти з Євросоюзом угоди в межах механізму SAFE або в рамках партнерства у сфері безпеки та оборони.