90 мільярдів євро для України: В Єврокомісії очікують першу виплату по кредиту в другому кварталі

У Європейській Комісії очікують, що перші виплати Україні в рамках кредиту на суму 90 млрд євро можуть бути зроблені в другому кварталі цього року.

Про заявв речник Єврокомісії з питань бюджету Балаш Уйварі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що стоїть на кону. Ми знаємо, що час має вирішальне значення (для України, – ред.), тому ми робимо все можливе, щоб завершити переговори (з українською стороною щодо супроводжувальних технічних документів, – ред.) якомога швидше. Звичайно, я не можу назвати чітких термінів, але я б сказав, що мета полягає в тому, щоб завершити всю роботу, що залишилася, якомога швидше, щоб ми могли підготуватися до першої виплати протягом другого кварталу", – розповів Уйварі.

За його словами, наразі продовжується робота над технічними документами, які є супроводжувальними до основних.

"Є три документи з технічної сторони, якими ми обмінюємося (з українською стороною, – ред.), і над якими ми дуже інтенсивно працюємо. Один з них – це програма макрофінансової допомоги, яка буде підкріплена Меморандумом про взаєморозуміння… Робота в цьому напрямку просувається дуже добре. З іншого боку, ми також використовуватимемо Ukraine Facility для виплати частини того, що ми називаємо бюджетною підтримкою для України, і в цьому відношенні нам потрібно оновити План для України. І в цьому напрямку робота також просувається дуже інтенсивно. І третій елемент – це справді кредитна угода. Це знову ж таки вимагає двостороннього обміну між нами та Україною, і цей обмін відбувається", – розказав Уйварі.

При цьому він зазначив, що немає прямих зв'язків між поточною роботою Єврокомісії над цими документами з позитивним рішенням Ради ЄС щодо остаточного ухвалення кредиту для Україні на суму 90 млрд євро, яке, як очікується, може бути в середу, 22 квітня.

"Я не бачу прямих зв'язків: двосторонні переговори між Комісією та Україною можуть відбутися незалежно від інших процедур. Звичайно, наші внутрішні процедури також тривають. Тож ми робимо все можливе, щоб виконати всі вимоги", – наголосив Уйварі.

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Що відомо про кредит

Як повідомлялося, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

При цьому в березні 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив. що влада України має "план Б" на випадок, якщо Угорщина продовжить блокувати виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро ($104 млрд).

14 квітня глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині нова влада країни зніме вето на допомогу Україні.