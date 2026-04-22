ЄС може погодити 90 млрд євро для України вже сьогодні, - Politico

90 млрд кредиту для України: ЄС ухвалить рішення вже сьогодні

Європейський Союз вже сьогодні може погодити виділення Україні 90 млрд євро. 

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела зазначають, що ЄС готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні письмових заперечень від країн, що були проти цього, зокрема від Угорщини та Словаччини.

Схвалення угоди послами країни ЄС відбувається за письмовою процедурою: заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, а їхня відсутність означає згоду.

Як відомо, сьогодні Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

Дивним чином "співпало" з запуском Дружби)))
22.04.2026 14:05 Відповісти
Якщо Угорщіна почне заважати - Відключайте дружбу .
22.04.2026 14:05 Відповісти
У Словаччині різко подорожчало топливо . Тому словакі заправляють словацькі авто по дешевій ціні, а українські авто по більш дорожчий. Якщо їм включають дружбу- нехай повернуть ціни взад
22.04.2026 14:08 Відповісти
Може дадуть, а може не дадуть, але краще не розраховувати
22.04.2026 14:09 Відповісти
зелена гундоса зе!гіда продала безпеку україни за 90 млрд кредиту, що будуть виплачувати нащадки українців, а не його юдоклан!!!

22.04.2026 14:11 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
15 год
Дайте нам список - ми виконаємо все. Не давайте нам "EU Lite", будьте з нами чесними. Дайте нам дату, - Зеленський до ЄС.

Зеленський - дипломат від Бога! Що він на приколі? ЄС уже давно дав список законів для ухвалення ВР, низку законів він не підписує з 2021 року.
Якщо він "не пам'ятає" я нагадаю:
Ключові вимоги ЄС (список реформ):
Антикорупційна реформа: Посилення роботи органів боротьби з корупцією та прозорість призначень.
Верховенство права: Реформа судової системи, забезпечення незалежності суддів та захист прав людини.
Демократія та управління: Поліпшення функціонування державних інститутів та прозорість держуправління.
Економічні реформи: Приведення законодавства у відповідність до правил внутрішнього ринку ЄС.
Ці законопроекти належать до минулорічних зобов'язань України та пройшли експертизу Єврокомісії. Вжиття цих заходів є частиною процесу, розпочатого після набуття статусу кандидата у 2022 році та початку переговорів про вступ.
Станом на квітень 2026 року Європейський Союз передав Україні кілька ключових документів і переліків, які визначають законодавчі кроки для вступу.
Загальна вимога щодо 300 законів: Для повної адаптації українського законодавства до стандартів ЄС (acquis communautaire) Україні необхідно ухвалити загалом близько 300 нових законів.
«Львівські критерії» та деталізація по главах: У лютому 2026 року Україна отримала деталізовані умови (бенчмарки) щодо фінальних трьох переговорних розділів.
Відкриття кластерів: Євросоюз планує відкрити всі кластери переговорів про вступ України протягом найближчого місяця, що вимагатиме інтенсивної законодавчої роботи за всіма напрямками - від екології до енергетики.
Процес вступу зараз орієнтований на виконання конкретних «бенчмарків» у межах переговорних глав, що має дозволити Україні підготуватися до повноправного членства до 2027-2030 років.
Поки Зеленський бикуватиме нам до ЄС не вступити. Зеленський боїться вступу України до ЄС.
22.04.2026 14:33 Відповісти
Європейські терористи і шантажисти. Нам дійсно потрібно в тей сраний ЄС вступати? Не бачу жодної вигоди з цього
22.04.2026 14:48 Відповісти
Тобто знов може дадуть, а може.і ні
22.04.2026 15:24 Відповісти
Что мешало сделать это ещё зимой. Что-то бородатое тупое ? Зато посмотрели цирк с конями и клоунами.
22.04.2026 15:44 Відповісти
 
 