ЄС може погодити 90 млрд євро для України вже сьогодні, - Politico

Європейський Союз вже сьогодні може погодити виділення Україні 90 млрд євро.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Джерела зазначають, що ЄС готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні письмових заперечень від країн, що були проти цього, зокрема від Угорщини та Словаччини.

Схвалення угоди послами країни ЄС відбувається за письмовою процедурою: заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, а їхня відсутність означає згоду.

Як відомо, сьогодні Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба".

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

