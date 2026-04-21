724 8

ЄС може розблокувати рішення після зміни влади в Угорщині, - Каллас

Каллас прокоментувала перспективи нового пакета санкцій ЄС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Відповідаючи на питання щодо перспективи затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії та інших рішень, Каллас зазначила, що ситуація може змінитися.

"Звісно, я не можу говорити за нову владу Угорщини. Коли новий уряд почне роботу – ми почнемо працювати і можна буде ставити їм ці запитання. Але ми відкриваємо дискусії щодо багатьох рішень, які були заблоковані – і сподіваємося на позитивний результат", – зазначила Каллас.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Орбан №2, але трохи перефарбувався, і ЄС ця показуха влаштовує.
21.04.2026 11:57 Відповісти
Так а що ЄС ще робити. Структури ЄС не можуть прямо впливати на вибори в Угорщині. Обкласти штрафами і погрожувати виключенням з ЄС - так на черзі Болгарія, а далі може бути і будь-яка інша країна, навіть Німеччина чи Франція. А ЄС і так чудом тримається докупи. Це раніше ЄС було крутим і важливим, а зараз прижмуть одну країну, так весь схід і південь Європи покажуть середній палець Єврокомісії. Ні, хай вже домовляються, тим більше що нічого космічного Угорщина не вимагає.
21.04.2026 12:27 Відповісти
А що буде, коли виявиться, що Мадяр просто замінив Орбана, біля кремлівського корита?
21.04.2026 11:58 Відповісти
І знов за рибу.гроші🙈
21.04.2026 12:07 Відповісти
А дрючбу відкрий їм...
21.04.2026 12:09 Відповісти
Тут ще Болгарія стає під великим питанням.
21.04.2026 12:09 Відповісти
Як же задовбало це соплежуйство ЄС. Що ж це були за новини про розблокування транша вже сьогодні? Хто їх продукує? Таке враження, що ці 90 мільярдів це якась примара, що буде колись у майбутньому, а може і ні, якщо щось піде не так або придумають ще привід відкласти. Між маньяком путлером і жирною Європою тільки стікаючи кровь'ю Україна! Здається що вони про це забувають.
21.04.2026 12:15 Відповісти
Та можно было просто открыть кран ещё зимой и уже полным ходом дерибанить те 90 лярдов. Но одно бородатое недоразумение решило вы..ся, под бурные овации местного лохтората. Интересно кран буду открывать тоже с видосиками и овациями или втихаря?)
21.04.2026 14:17 Відповісти
 
 