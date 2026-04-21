ЄС може розблокувати рішення після зміни влади в Угорщині, - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Відповідаючи на питання щодо перспективи затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії та інших рішень, Каллас зазначила, що ситуація може змінитися.

"Звісно, я не можу говорити за нову владу Угорщини. Коли новий уряд почне роботу – ми почнемо працювати і можна буде ставити їм ці запитання. Але ми відкриваємо дискусії щодо багатьох рішень, які були заблоковані – і сподіваємося на позитивний результат", – зазначила Каллас.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

