ЕС может разблокировать решение после смены власти в Венгрии, - Каллас
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила,что после падения правительства Орбана у Евросоюза появился шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она заявила в беседе с журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
Отвечая на вопрос о перспективах утверждения 20-го пакета санкций ЕС против России и других решений, Каллас отметила, что ситуация может измениться.
"Конечно, я не могу говорить от имени новой власти Венгрии. Когда новое правительство начнет работу – мы начнем работать и можно будет задавать им эти вопросы. Но мы открываем дискуссии по многим решениям, которые были заблокированы – и надеемся на положительный результат", – отметила Каллас.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
- Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.
Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.
