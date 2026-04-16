Словакия готова блокировать санкции против РФ, но не кредит для Украины, – Бланар

Словакия готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в комментарии изданию Dennik N.

Позиция по санкциям

По словам главы МИД, Братислава может заблокировать 20-й пакет санкций против России.

Такое решение связывают с требованием получить гарантии по возобновлению работы нефтепровода "Дружба".

Позиция по поводу помощи Украине

В то же время Бланар подчеркнул, что эта позиция не касается финансовой поддержки Украины.

Словакия не планирует выступать против предоставления кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро.

Контекст ситуации

Ранее кредит для Украины блокировал премьер Венгрии Виктор Орбан, который проиграл выборы.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял о намерении занять более жесткую позицию в этом вопросе.

При этом, по словам Бланара, будущее правительство Венгрии демонстрирует готовность поддержать выделение средств Украине.

Ситуация с нефтепроводом

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что нефтепровод "Дружба" может возобновить работу до конца апреля после повреждений в результате атак.

