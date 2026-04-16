В Словакии подали жалобу на Фицо из-за предполагаемого сговора с Орбаном по поводу мигрантов, – Aktuality

Оппозиционная словацкая партия OĽaNO (Hnutie Slovensko) подала жалобу в прокуратуру на премьер-министра Роберта Фицо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Aktuality.

Суть обвинений

В заявлении говорится о возможном сговоре Фицо с премьером Венгрии Виктором Орбаном по искусственному созданию миграционного кризиса перед выборами 2023 года.

Также в деле упоминаются министр обороны Роберт Калиняк и глава МВД Матуш Шутаей-Эшток.

Оппозиция считает, что политики могли координировать свои действия с иностранным государством для политической выгоды.

Что говорят в партии

Представитель партии и бывший глава МВД Роман Микулеч заявил, что еще во время кризиса возникали подозрения относительно его искусственного характера.

По его словам, Фицо активно использовал тему мигрантов в предвыборной кампании, усиливая общественные страхи.

Он также отметил, что в случае доказательства заговора такие действия могут квалифицироваться как диверсия или даже государственная измена.

Контекст заявлений

Основанием для жалобы стали заявления венгерского политика Петера Мадяра, который предположил, что перед выборами в Словакии Будапешт мог намеренно направлять мигрантов к словацкой границе.

Реакция властей

В Министерстве внутренних дел Словакии отвергли обвинения.

Там заявили, что оппозиция использует эту тему, чтобы скрыть собственные ошибки во время миграционного кризиса.

