В Словакии подали жалобу на Фицо из-за предполагаемого сговора с Орбаном по поводу мигрантов, – Aktuality
Оппозиционная словацкая партия OĽaNO (Hnutie Slovensko) подала жалобу в прокуратуру на премьер-министра Роберта Фицо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Aktuality.
Суть обвинений
В заявлении говорится о возможном сговоре Фицо с премьером Венгрии Виктором Орбаном по искусственному созданию миграционного кризиса перед выборами 2023 года.
Также в деле упоминаются министр обороны Роберт Калиняк и глава МВД Матуш Шутаей-Эшток.
Оппозиция считает, что политики могли координировать свои действия с иностранным государством для политической выгоды.
Что говорят в партии
Представитель партии и бывший глава МВД Роман Микулеч заявил, что еще во время кризиса возникали подозрения относительно его искусственного характера.
По его словам, Фицо активно использовал тему мигрантов в предвыборной кампании, усиливая общественные страхи.
Он также отметил, что в случае доказательства заговора такие действия могут квалифицироваться как диверсия или даже государственная измена.
Контекст заявлений
Основанием для жалобы стали заявления венгерского политика Петера Мадяра, который предположил, что перед выборами в Словакии Будапешт мог намеренно направлять мигрантов к словацкой границе.
Реакция властей
В Министерстве внутренних дел Словакии отвергли обвинения.
Там заявили, что оппозиция использует эту тему, чтобы скрыть собственные ошибки во время миграционного кризиса.
що у цих угрофінів настав частковий блекаут..